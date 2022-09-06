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蘭陽媽祖文化節推3好康 4千噸級新竹艦護衛海上大遶境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年的蘭陽媽祖文化節祭出3大好康，首度派4千噸級「新竹艦」護衛海上大遶境。記者戴永華/攝影
今年的蘭陽媽祖文化節祭出3大好康，首度派4千噸級「新竹艦」護衛海上大遶境。記者戴永華/攝影

「2022蘭陽媽祖文化節」即將登場，今年以海陸空的手法呈現精彩活動，主辦單位今宣布活動期間3大好康，包括「廟埕文化精彩重現」、「拍照打卡送好禮」和「巡防艦限時開放參觀」等，歡迎大家迎媽祖、享好康。

為重溫早年戲棚下看戲的廟埕文化，第一好康是媽祖聖駕9月16日、17日兩晚駐駕「礁溪澤蘭宮」、「羅東聖安宮」期間，安排廟埕市集及廟埕文化表演，有大神尪神將、幼幼尪「迓媽祖」、川劇變臉、扯鈴、火舞等民俗技藝表演，要讓大家重溫兒時記憶，領略精彩廟埕文化，現場熱鬧非凡，敬請期待。

第二好康是拍照打卡紀念品免費換。環保餐具提供參與遶境民眾，限量800份，只要民眾於9月16日遶境沿途拍下兩張不同實況照片，上傳至個人臉書設為公開分享且打卡，標註「2022蘭陽媽祖文化節」，可於16日晚上在駐駕點「礁溪澤蘭宮」服務台免費兌換一組媽祖環保餐具。

第三好康是首次海巡署巡防艦「新竹艦」登船參觀。縣政府與海洋委員會海巡署攜手，由今年4月交船的4千噸級「新竹艦」及100噸、35噸級巡防艇擔綱護衛第一天海上遶境大任，新竹艦在遶境前1天下午停泊蘇澳港13號碼頭開放民眾登船參觀，時間9月15日下午2點至5點。

海巡署艦隊分署表示，「新竹艦」由台船公司承造，是海巡署目前最新銳、最大噸級的巡防艦，可耐10級風浪，續航力可達1萬浬且配備直升機甲板，具全天候海空執法能力，武裝有鎮海火箭彈等自動化武器系統，艙內有建置醫療手術室及負壓隔離病房，設備齊全。這次為了讓國人更了解海洋主權的重要，特別指定「新竹艦」接下這次守護媽祖的任務。　　

縣長林姿妙表示，今年除了有海陸大遶境，同時還有300台無人機煙火秀，是一場陸海空的活動盛會，她會全程參與遶境，邀請民眾9月16日至18日逗陣來迎媽祖、看表演、逛廟埕、換好禮，跟著媽祖海陸巡安。

今年的蘭陽媽祖文化節祭出3大好康，首度派4千噸級「新竹艦」護衛海上大遶境。記者戴永華/攝影
今年的蘭陽媽祖文化節祭出3大好康，首度派4千噸級「新竹艦」護衛海上大遶境。記者戴永華/攝影

媽祖 海巡署 遶境

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