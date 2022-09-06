基隆海洋老鷹嘉年華踩街17日遊行 交管出爐市區大改道

2022基隆海洋老鷹嘉年華活動17日登場，解觀光人潮方便民眾參觀，基隆市政府今天公布交管措施及路線，提醒民眾注意，遊行管制道路禁止各式汽車、機車及自行車進出，從當天下午2點到5點。

踩街遊行路線：(遊行路線圖) 國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場。預計於遊行開始前1個小時封街清場，管制區內交通管制時間為17日下午2點到5點，遊行管制道路禁止各式汽車、機車及自行車進出，管制區域內非遊行管制道路，原則僅供汽、機車及自行車離開遊行道路方向、禁止進入遊行道路方向。

管制範圍為中山一路、中山橋及公園街以東；愛四路、愛五路以西；忠三路及仁四路以北；仁一路、海洋廣場以南。所有車種禁止進出管制範圍，避免影響人車安全及遊行，惟中正高架橋（含連通的中正路路段）及港西高架橋不予管制，正常通行。

大眾運輸管制：

(一)市區公車：

1.1字頭路線公車：中正路→義一路→信一路→中正路→信二路→義一路接回原動線。

2.2字頭路線公車：信一路→義四路→信二路接回原動線，或經美猴橋→仁一路接回原動線。

3.3及5字頭路線公車：安樂路一段/成功二路/中山一路→31號橋→忠四路→成功橋→成功一路接回原動線。

4.4及6字頭路線公車：行駛至曲水街口，由南榮路/曲水街路口迴轉返程。

(二)田寮河環狀線接駁車：行駛動線調整為信一路→美猴橋→仁一路接回原動線，取消停靠義二路口、二信循環站、電力公司等三站。

(三)國道客運：

1.國光/首都/泰樂/基隆/光華/台北：

自國1→港西高架橋→中山一路→基隆北站連絡道/民治平交道→港西街進市港區，利用臺鐵基隆車站北站環道路側空間做為臨時終點站下客。出市港區動線由港西街→民治平交道→中山一路→港西高架橋→國1。

2.泰樂(1558)

自安樂路一段→中山一路→基隆北站連絡道→港西街進市港區。從港西街→民治平交道→中山一路→安樂路一段，出市港區。

3.國光(1813D)

自中山二路→中山一路→民治平交道→港西街進市港區。從港西街→民治平交道→中山一路→中山二路出市港區。

4.大都會(2088)

進市港區路線維持不變。出市港區路線由信一路→東岸高架橋→國道1接回原動線，於管制時段取消停靠二信循環站，請乘客改至義二路口站搭乘。

5.首都(1579)

維持原動線。

(四)一般公路客運：

1.暖暖/七堵(南榮路)方向來車(787、1031 等)，比照市區公車4字頭及6字頭路線於南榮路/曲水街路口迴轉，經國安路→麥金路→國家新城，反向出城亦然。

2.信義/瑞芳(信一路)方向來車(788 等)，信一路→義一路→信二路接回原動線。

3.中正(義一路)方向來車(791、1051 等)，中正路→義一路→信一路→中正高架橋→國道一號→麥金路→接回原動線，反向 往中正區亦然。

4.安樂(安樂路/安一路)方向(789、790、862 等)，進出城方向由安一路→成功二路→安樂路一段→麥金路→接回原動線。

(五)計程車：

1.管制區內計程車排班區皆暫停使用。

2.中正區經中正路進入市區計程車可於飛鳶廣場前臨停接送區讓乘客下車，惟下客後計程車須經中正高架橋駛離。

(六)停車場管制：遊行活動封街時段，為避免進出停車場車輛與遊行隊伍的干擾，管制區內的停車場，皆採臨時禁止進出的營運方式，禁止進出時段為活動當日下午2點到5點。

(七)替代道路：

1.替代道路管制（南新街-南新街31巷-仁二路137巷）：往仁二路方向，允許小客車及機慢車通行。往南榮路方向，僅允許機慢車通行。