基隆上午尖峰時段大雨 中山區時雨量45毫米多道路積水

因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今天凌晨5點對基隆北海岸等也發布大雨特報，上午6到8點上班上學尖峰時段基隆降下大雨，尤其中山區在6到7點短短一小時就降下45毫米，中和路等道路宣洩不及道路積水嚴重，所幸雨停後積水即退去。

氣象局今天凌晨5時發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、高屏地區及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

今天上午基隆市降下大雨，上午6到7點中山區時雨量高達45毫米最多，中正區的基隆嶼也有22毫米，大武崙有9.5毫米。

中山區中和路上午因大雨水溝宣洩不及，積水嚴重，占據一個車道以上，公車和汽機車經過時濺起很高的水花，機車騎士也都放慢速度，還有一名婦人騎機車經過中和國小時，因路面積水難過，下來牽機車。