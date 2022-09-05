宜蘭首次無人機高空煙火秀 今晚Q版媽祖圖案曝光搶先看

「2022蘭陽媽祖文化節」將於9月16日起一連3天進行海陸遶境，預計回鑾平安夜的當天，在南方澳第三漁港舉辦宜蘭首次的無人機高空煙火秀。縣政府今晚間在中央公園舉辦「精彩搶先看」，為這次活動量身打造的「媽祖」圖案首度曝光，邀請大家18日晚上8點到南方澳第三漁港迎媽祖、看表演。

縣政府表示，今年縣府與主祀宮廟南方澳南天宮為2022蘭陽媽祖文化節加碼演出無人機高空煙火秀，透過地面炫彩雷射，結合海面璀璨高空煙火與300台無人機共同演出，長達30分鐘，將呈現「媽祖、千里眼與順風耳、宜蘭地景」等圖案，為南方澳漁港上空帶來華麗視覺聲光饗宴。

縣長林姿妙與南方澳南天宮主委陳正信感謝草湖玉尊宮贊助今年蘭陽媽祖文化節系列活動，共同推廣宗教文化，以蘭陽首創「無人機Ｘ高空煙火」聯合展演，為今年的活動掀起熱潮。

今晚先在縣府中央公園展示2組專為活動所設計的圖案，民眾先睹為快，9月18日當晚演出更加精采，邀請九天民俗技藝團震撼開場，無人機共設計有8組活動專屬圖案，搭配港邊雷射光束與高空煙火的施放，照亮南方澳海域，請民眾千萬不要錯過。