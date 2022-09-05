宜蘭壯圍鄉大福社區活動中心動工了 明年3月完工

宜蘭壯圍鄉大福村沒有社區活動中心，缺乏室內空間辦理社區集會活動，經由縣政府撥用土地及補助部分興建經費，與鄉公所共同籌建大福社區活動中心，今天進行興建動土典禮，預計112年3月完工。

壯圍鄉公所表示，鄉內社區活動中心共15處，惟獨大福村無一處專屬社區居民休閒康樂的場所，提供居民更完善的友善環境是大家關心的議題，當地多位代表、議員及公所近年來皆積極與縣府溝通協調爭取興建活動中心，終於在109年10月獲得縣府同意無償撥用衛生室用地及後方土地共約170坪，興建總經費1329萬元，由縣府補助500萬元，國防部軍備局及公所補助829萬元。

大福社區活動中心採分期開發，目前以1層樓設計，樓地板面積80坪，包括社區活動空間、廚房、無障礙廁所及無障礙電梯，未來將逐步興建至3層樓，約170坪。

鄉長沈清山表示，各界關心及努力爭取大福社區活動中心興建，除了感謝村長、社區幹部及志工們熱忱，同時感謝林縣長及縣府相關人員允撥興建用地，特別感謝縣政府及國防部軍備局對大福社區活動中心興建經費補助，興建完成後將提供社區居民更完善更舒適的休閒康樂活動空間。