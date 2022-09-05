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宜蘭壯圍鄉大福社區活動中心動工了 明年3月完工
宜蘭壯圍鄉大福村沒有社區活動中心，缺乏室內空間辦理社區集會活動，經由縣政府撥用土地及補助部分興建經費，與鄉公所共同籌建大福社區活動中心，今天進行興建動土典禮，預計112年3月完工。
壯圍鄉公所表示，鄉內社區活動中心共15處，惟獨大福村無一處專屬社區居民休閒康樂的場所，提供居民更完善的友善環境是大家關心的議題，當地多位代表、議員及公所近年來皆積極與縣府溝通協調爭取興建活動中心，終於在109年10月獲得縣府同意無償撥用衛生室用地及後方土地共約170坪，興建總經費1329萬元，由縣府補助500萬元，國防部軍備局及公所補助829萬元。
大福社區活動中心採分期開發，目前以1層樓設計，樓地板面積80坪，包括社區活動空間、廚房、無障礙廁所及無障礙電梯，未來將逐步興建至3層樓，約170坪。
鄉長沈清山表示，各界關心及努力爭取大福社區活動中心興建，除了感謝村長、社區幹部及志工們熱忱，同時感謝林縣長及縣府相關人員允撥興建用地，特別感謝縣政府及國防部軍備局對大福社區活動中心興建經費補助，興建完成後將提供社區居民更完善更舒適的休閒康樂活動空間。
社會處表示，縣府長期關心年長者生活，鼓勵終身學習及社會參與，並保持自主尊嚴及健康快樂，目前已與大福社區發展協會合作，建立社區關懷照顧據點，每星期提供2個時段服務及5天的長青食堂服務，未來新建的大福社區活動中心將使社區受服務的長者能有更好場地，社團活動好場所，讓社區年輕人及年長者有更多交流機會，共創社區青銀共榮。
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