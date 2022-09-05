台灣國際兒童影展將在羅東登場 浩子感性分享生命故事

宜蘭羅東鎮公所與公視合辦「台灣國際兒童影展在羅東」，今年以「未來旋轉門」為主題，精選11個國家、共12部影視佳作，9月14日起至9月17日在羅東展演廳播放，並邀請教育專家與觀眾進行映後座談，讓孩子以不同角度深入了解影片意涵，開拓國際視野。

「浩子」謝炘昊今受邀出席記者會說， 2016年底節目滿檔時告假，花費百萬元與家人自助旅行、走遍13個國家，觀察到兒女在旅程中漸漸成熟懂事，過去有起床氣，但自助旅行的過程中知道流浪真實的一面，變得比較不會抱怨，旅行讓他看見兒女的改變與成長。這次受邀推薦國際兒童影展，分享最喜歡作品是「瘋狂校車衝衝衝」，裡頭主角的情節，讓他想起女兒的畫作。

公視公服暨行銷部經理胡心平表示，希望透過影展活動引導兒童認識各國多元文化，過去兩年全球因疫情影響，人們生活與互動的方式因環境科技而不斷變動，期許孩子面臨瞬息萬變的未來時，保持勇敢去適應不同的可能性，從旋轉門各不同角度出發，走進電影開拓視野與想像。

羅東鎮長吳秋齡表示，在資訊爆炸時代，孩子們接觸資訊的管道變多，家長卻不一定能為孩子們逐一篩選，因此公所特別委託公視嚴選國際得獎佳作，用影片說故事，引導在地學子與國際接軌，邀請羅東各校約2300名學生登記觀賞，因民眾熱烈迴響，特別在9月17日上午10點加開一場《關機夏令營》，歡迎9月12日起到公所索票。