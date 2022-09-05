蔡適應邀四位產學名人 推薦「適大政見」主軸
基隆市長民進黨參選人蔡適應今天公布市港再生標竿、全力推動基隆捷運、基隆歷史場域再現、海洋城市基隆驕傲「適（四）大主軸」政見，並邀請學界、產業界人士現身力挺，宣示要以「適應」新基隆的理念出發，延續基隆未來的發展，追求城市未來願景。
蔡適應團隊今天邀請文化大學景觀系所長暨系主任郭瓊瑩、內湖科技園區發展協會副理事長張博堯、國際橋牌社影集製作人汪怡昕和公主郵輪集團總監陳欣德與會，分別呼應蔡的四項政見。
郭瓊瑩針對「延續市長再生標竿」政見表示，基隆的未來就是現在的進行式，國門廣場剛完工，希望未來引進水上交通工具，讓外國觀光客見識北台灣的美。2024國際建築師會議在台灣舉辦，主題是海洋，地點應該會選擇在基隆。
張博堯針對「全力推動基隆捷運」發言，指基隆港是科技產業及電子零件重要進出港口，目前南軟和內科發展遇到瓶頸，基隆市長林右昌提出的「基隆河谷產業計畫」，河谷廊帶豐沛的人才及土地，可望支援北區科技產業延伸。
汪怡昕說，劇組團隊曾來基隆街區取景數次，基隆距離台北相對近，有資格成為影視產業大片場，基隆在影視產業是非常具有CP值的城市。
陳欣德表示，基隆在台灣的郵輪產業扮演非常重要的角色，希望未來疫情趨緩，邊境管制解除，能重新整合郵輪產業供應鏈。他說，只要時機成熟，明年將有1艘10萬噸級、可以搭載3000人的郵輪停靠靠基隆港。
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