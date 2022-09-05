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巷道出現坑洞車輪陷落 基市府：私有地與公共工程無關

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市崇智街巷內出現坑洞，一輛轎車的右前輪陷入洞內。市府表示，坑洞處是路外私人地，應與公共工程無關。圖／讀者提供
基隆市崇智街巷內出現坑洞，一輛轎車的右前輪陷入洞內。市府表示，坑洞處是路外私人地，應與公共工程無關。圖／讀者提供

基隆市崇智街一條巷子內地基被淘空，造成停放車輛陷入坑洞。市府不久前在當地施作汙水下水道工程，住戶質疑施工不當造成。工務處表示，當地道路側溝結構良好，坑洞位置是路外私人地，應是施作地面較薄，加上淘空才會出現坑洞。

崇智街今天被人發現出現坑洞，一輛停放路邊的轎車，右前輪陷入坑洞裡，當地民眾猜測與幾天前施作的汙水道工程有關。

出現坑道的巷口有家幼兒園，業者近日發現圍牆出現裂縫，室內牆角也有裂痕，磁磚拱起，業者也懷疑汙水道工程是禍首，擔心圍牆受損危及幼童安全。

工務處河川水利科長洪延良說，汙水道在巷道內施工，巷道側溝結構也維持良好，研判是私有地的地主鋪設地面時，厚度較薄，加上地基被淘空才會形成坑洞，與汙水道工程無關。

洪延良表示，汙水道工程施工前，有請包商對鄰近的房屋拍照，後續會做比對，如果施工有造成鄰宅受損，工務處和包商會負起責任，做好善後作業。

基隆市崇智街巷內出現坑洞，一輛轎車的右前輪陷入洞內。市府表示，坑洞處是路外私人地，應與公共工程無關。圖／讀者提供
基隆市崇智街巷內出現坑洞，一輛轎車的右前輪陷入洞內。市府表示，坑洞處是路外私人地，應與公共工程無關。圖／讀者提供

幼兒園 基隆

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