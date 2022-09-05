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花蓮高溫久旱致蔬菜、養殖蜆農損 農委會現金救助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮連日高溫久旱未雨，秀林鄉的種植的薑、苦瓜、四季豆等乾枯，農委會公告現金救助，12日截止受理。圖／花蓮縣政府提供
花蓮連日高溫久旱未雨，秀林鄉的種植的薑、苦瓜、四季豆等乾枯，農委會公告現金救助，12日截止受理。圖／花蓮縣政府提供

花蓮連日高溫久旱未雨，除了南區農作物受損，北區秀林鄉的種植的薑、苦瓜、四季豆，中區壽豐鄉的養殖蜆也受影響，分別受損30％與25％。經縣府爭取，農委會公告現金救助，四季豆每公頃4.1萬元，苦瓜、薑5.1萬元；壽豐鄉蜆12.5萬元，12日截止受理。

秀林鄉種植薑、四季豆及苦瓜3種作物，面積分別為4.8、1及0.4公頃，受高溫缺水影響，出現植株葉面乾枯、生長受阻或落花、落果等現象。縣府農業處勘查，薑的受損面積為3公頃，四季豆0.3公頃，苦瓜0.15公頃，3種作物損害程度均為約30％，預估總受損產值為130萬元。

壽豐鄉養殖蜆同樣因連日高溫，出現死亡現象，據壽豐鄉公所的8月旱災報告，鄉內養殖蜆總面積約20.37公頃，受損面積達7.89公頃，受損程度達25%，預估受損產值138萬元。

農委會公告，秀林鄉、壽豐鄉納入旱災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災的農漁友即起至本月12日止，可到農地或養殖地所在鄉公所，申請現金救助及低利貸款所需受災證明，提醒符合資格農友請盡快通報。

今年初下大雨果實授粉不佳，年中又高溫少雨缺水，花蓮截至目前申報天然災害現金救助品項，包括已核撥的壽豐鄉高接梨穗2.07公頃；瑞穗、卓溪、玉里、花蓮市等合計16公頃的改良種芒果；瑞穗、玉里約160公頃的西瓜；瑞穗60公頃茶葉園；光復鄉油茶樹5公頃；玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山金針等作物。

高溫 花蓮

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