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花蓮卓溪幸福巴士2.0 導入噗噗共乘預約平台

中央社／ 花蓮縣5日電

補足地方公共運輸服務的最後一哩路，花蓮縣偏鄉幸福巴士2.0今天在卓溪鄉卓溪聚會所舉行通車典禮，導入「噗噗共乘」預約平台，讓民眾方便預約搭乘，提升載客效能。

卓溪鄉有6個村、17個部落，地處中央山脈中段偏東側，鄉境內大部分為高山峻嶺，面積1020多平方公里，行政區域僅次於秀林鄉為花蓮縣第2大鄉，居民交通不便，須藉由私人運具，才能滿足學生就學及民眾就醫、日常生活採買等基本行需求。

今年初交通部公路總局、交通部科技顧問室、台北區監理所、花蓮縣政府、東部區域運輸發展研究中心等團隊，積極輔導卓溪鄉卓清社區發展協會推動幸福巴士2.0彈性預約服務，補足地方公共運輸服務不足。

公路總局長陳文瑞表示，此次幸福巴士2.0導入「噗噗共乘」預約平台，方便預約搭乘；另爭取到財團法人台灣郵政協會贊助購車經費、中華汽車工業公司提供購車折扣及保修服務，台灣宅配通公司、花蓮縣汽車代檢聯誼會等贊助營運經費，藉由公私合力，讓幸福巴士永續經營。

台北區監理所長黃鈴婷指出，卓溪鄉卓清社區發展協會規劃以南北2條路線串聯鄉內6村運輸，以全鄉全彈性預約方式服務在地居民就學、就醫等日常旅運需求。

有需求者可於週一至週五上午8時至下午5時撥打免付費專線0800-005-978或是加入LINE（ID:@bubumotc）預約搭乘，須至少於出車前1日預約，經確認時間地點後，即可獲服務。

台北區監理所花蓮監理站表示，幸福巴士的LOGO標識與車貼設計以微笑及攜手合作為出發點，色彩則用亮眼及溫暖的黃和橘，傳達跨部會合作、整合服務連結及共創微笑幸福的理念，展現幸福巴士穿越山林的貼心服務。

巴士 花蓮

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