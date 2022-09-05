花蓮災難醫療隊首納中醫師 增救災量能

花蓮地形狹長、山區多，醫療救災資源不易到達，加上近年發生0206地震、太魯閣列車事故等大型災害，花蓮縣衛生局跨單位整合縣內醫療成立災難醫療隊，今年更首次納入慈濟醫院中醫師團隊，以中西醫合療概念挽救更多性命。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，災難醫療隊成立4年來訓練及參演成效有目共睹，吸引更多元的人才熱情投入參加，尤其氣候變遷導致的災害時有所見，顯見全民防災救災的重要性。

朱家祥指出，今年邀請慈濟醫院副院長何宗融參與災難醫療隊訓練，以中西醫合用的概念介入災難醫療，何宗融於演練時化傷裝扮演傷患，期間由慈濟醫院急診賴佩芳醫師所擔任觀察員角色逐一說明災害醫療的運作，以及與消防員的救護銜接。

花蓮縣衛生局與衛生福利部東區緊急醫療應變中心，合辦災難醫療隊訓練、消防局中級救護技術員複訓，透過大傷概論、檢傷分類與通訊、桌上模擬演練、無腳本演練，增進隊員對消防人員災害現場第一線作業認識。

今年共有44人參訓，包含醫師7人、護理師26人與醫事行政11人。除各急救責任醫院醫護成員外，更有2名社區藥局藥師、2名醫院主責災難心理的心理師及慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融帶領5名中醫師報名參訓。