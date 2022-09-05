快訊

新台海危機後的抵抗？美國最新對台軍售的多層隱意

成人網站Pornhub官方IG被無預警刪除 1300萬粉絲一下子全沒了

手機誤隨舊衣丟了！婦想取回竟倒栽蔥掉回收箱 幸好有手機自行報案獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／光電滾蛋！池上鄉民怒吼 抗議台糖在池上設光電園區

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，集結30多輛抗議車隊。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，集結30多輛抗議車隊。記者卜敏正／攝影

台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，30輛車上百人今天上午到池上街道、市場、鄉公所遊行抗議，高呼口號「拒絕光電、還我土地、光電滾蛋，誓死保衛池上」，強調堅決抗議池上鄉設置光電園區，車隊最後到台糖池上牧野園區抗議、遞交陳情書。

台糖池上場經理林順烈表示，本案是總公司統籌規畫，目前尚未定案，會將鄉親陳情書、心聲轉達總公司；池上鄉公所財政課長吳俊璋也說，本案跟鄉公所無關，鄉長一定會反應地方心聲。

「土地種米不是種電！亅池上新興部落主席高惠玲表示，池上人靠著土地成長，種植最優質稻米，實在難以想像具毒害的光電板在池上種電，造成汙染讓農民如何過活，未來怎麼辦？難道觀光客來池上要看光電板？請台糖公司放過池上土地。

高惠玲強調，池上人真愛自己的土地，希望 執政長官能夠聽到池上人的聲音，不要讓池上土地受傷、受汙染，讓所有的光電離開池上，因為這次來就是試水溫，池上人不站出來，未來光電就會越來越多，而且台糖池上位置是水源區上游，清洗光電板清潔劑會流入水源，將造成更嚴重汙染

抗議農民也說，已經有人來問「池上是不是設光電板」，有了光電就有汙染、可能就不買米了，拜託台電留給農民乾淨的土地、留給後代子孫一片淨土。

台糖公司台東廠內規畫設置太陽能光電園區，部落居民認為未和地方部落溝通，即召開施工說明會，過程違反行政程序、不尊重部落，也違背原民基本法21條立法精神，更嚴重影響池上自然景觀、重創「稻米之鄉」美譽，決定簽署陳情書，號召民眾、部落居民遊行抗議反對。

台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人、30多輛車上午在池上遊街抗議。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人、30多輛車上午在池上遊街抗議。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人上午到台糖池上場抗議、遞交陳情書。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人上午到台糖池上場抗議、遞交陳情書。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人上午池上鄉公所遞交陳情書。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人上午池上鄉公所遞交陳情書。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人及車隊上午到台糖池上場抗議。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人及車隊上午到台糖池上場抗議。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人上午池上鄉公所遞交陳情書。記者卜敏正／攝影
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，上百人上午池上鄉公所遞交陳情書。記者卜敏正／攝影

種電 台東 稻米 重汙染

延伸閱讀

影／軒嵐諾強風襲！真理大學歷史園區大樹倒塌 幸未波及古蹟小白宮

台糖攜手EVOASIS響應淨零排放　首座電動車快充站台東正式啟用

她是你的老師嗎？網整理「五大美女教授」 直呼：太羨慕

糖鐵連接高鐵嘉義站路線10月通車 台糖路跑移師抵嘉

相關新聞

影／光電滾蛋！池上鄉民怒吼 抗議台糖在池上設光電園區

台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，30輛車上百人今天上午到池上街道、市場、鄉公所遊行抗議，高呼口號「拒絕光電、...

花蓮災難醫療隊首納中醫師 增救災量能

花蓮地形狹長、山區多，醫療救災資源不易到達，加上近年發生0206地震、太魯閣列車事故等大型災害，花蓮縣衛生局跨單位整合縣...

花蓮港東堤免費垂釣 每月平均湧千餘人次

有天然冰箱之稱的花蓮港東堤，擁有豐富漁獲吸引許多釣客，以前垂釣要收費，不過交通部台灣港務公司宣布，今年起每周六、日免費開...

看問題／人力、法令不足 向海致敬淪口號

台灣國有土地面積234萬公頃，其中10萬公頃是未登錄地都屬國有財產署管理，也讓國產署被喻為「全台最大地主」。但擁有這麼大...

軟封閉又有缺口…神祕沙灘遭硬闖 勸不聽研議送辦

宜蘭南澳「神祕沙灘」為國有財產署未登錄地，曾有許多沙灘車業者未經申請載客營業，4年前就曾發生一個瘋狗浪帶走5條生命不幸意...

回饋台東故鄉學童 連年贈運動服

台北市台東同鄉會為回饋故鄉，過去4年捐贈台東87所國小學童每生1套運動服裝，有8600餘名學童受惠，今年再贈送1560套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。