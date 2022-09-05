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影／光電滾蛋！池上鄉民怒吼 抗議台糖在池上設光電園區
台東縣池上鄉民抗議台糖公司在池上設光電園區，30輛車上百人今天上午到池上街道、市場、鄉公所遊行抗議，高呼口號「拒絕光電、還我土地、光電滾蛋，誓死保衛池上」，強調堅決抗議池上鄉設置光電園區，車隊最後到台糖池上牧野園區抗議、遞交陳情書。
台糖池上場經理林順烈表示，本案是總公司統籌規畫，目前尚未定案，會將鄉親陳情書、心聲轉達總公司；池上鄉公所財政課長吳俊璋也說，本案跟鄉公所無關，鄉長一定會反應地方心聲。
「土地種米不是種電！亅池上新興部落主席高惠玲表示，池上人靠著土地成長，種植最優質稻米，實在難以想像具毒害的光電板在池上種電，造成汙染讓農民如何過活，未來怎麼辦？難道觀光客來池上要看光電板？請台糖公司放過池上土地。
高惠玲強調，池上人真愛自己的土地，希望 執政長官能夠聽到池上人的聲音，不要讓池上土地受傷、受汙染，讓所有的光電離開池上，因為這次來就是試水溫，池上人不站出來，未來光電就會越來越多，而且台糖池上位置是水源區上游，清洗光電板清潔劑會流入水源，將造成更嚴重汙染。
抗議農民也說，已經有人來問「池上是不是設光電板」，有了光電就有汙染、可能就不買米了，拜託台電留給農民乾淨的土地、留給後代子孫一片淨土。
台糖公司台東廠內規畫設置太陽能光電園區，部落居民認為未和地方部落溝通，即召開施工說明會，過程違反行政程序、不尊重部落，也違背原民基本法21條立法精神，更嚴重影響池上自然景觀、重創「稻米之鄉」美譽，決定簽署陳情書，號召民眾、部落居民遊行抗議反對。
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