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基隆青商會單車環島 助偏鄉教育號召青年返鄉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆國際青年商會發起單車環島，串連全國各地青商會募集資源協助偏鄉教育，今天返回出發地基隆。圖／施偉政提供
基隆國際青年商會發起單車環島，串連全國各地青商會募集資源協助偏鄉教育，今天返回出發地基隆。圖／施偉政提供

基隆國際青年商會會長許博宇號召基隆青年，以單車環島串連全國各地青商會，募集資源協助偏鄉教育，另就環保、地方創生、社區營造等議題交流，互相汲取經驗。車隊今天返回出發地基隆，受到英雄式歡迎。

許博宇表示，這趟單車環島以「迴遊」為名，象徵號召基隆青年回鄉打拼。基隆近年地方創生的努力與成就，造就不少就業機會，吸引人口回流，參與的騎手也藉由這趟環島之旅，感受各地城鄉樣貌的特色與發展，吸取經驗回到基隆實踐。

基隆國際青年商會是全台第一個成立的青年商會，會員秉持「提供發展機會，促進青年人創造積極正向的改變」願景，長期關心弱勢學童教育問題。

青商會除了平時辦理義賣及物資捐贈，這次為將愛心擴散全國，首度發起單車環島暨偏鄉教育圓夢計畫，讓偏鄉兒童能透過繪畫畫具享有揮灑夢想的機會。

主辦單位邀請雄獅文具及各界共同捐增1100份粉蠟筆，希望藉由為期9天、總路程超過1000公里的單車環島，親送有需要的孩子們，並號召各地青年商會一起加入公益行列。

車隊今天下午返回基隆，在基隆長榮桂冠酒店舉辦凱旋記者會，立法委員蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥、市議員張淵翔和市議員參選人施偉政等人出席，表達對眾人的付出及肯定。

基隆國際青年商會表示，單車環島也配合「第五屆擦亮世界的角落」活動，擦拭道路街角旁的轉角鏡，為交通安全盡一份心力。單車環島暨偏鄉教育圓夢計畫過程，每天都在基隆國際青年商會臉書粉絲專頁呈現，後續也會將這段過程剪輯成紀錄片，傳達青年關懷偏鄉教育、地方創生的熱情，共同創造積極正向的永續未來。

基隆國際青年商會發起單車環島，串連全國各地青商會募集資源協助偏鄉教育，今天返回出發地基隆。圖／施偉政提供
基隆國際青年商會發起單車環島，串連全國各地青商會募集資源協助偏鄉教育，今天返回出發地基隆。圖／施偉政提供
基隆國際青年商會發起單車環島，串連全國各地青商會募集資源協助偏鄉教育，今天返回出發地基隆。圖／施偉政提供
基隆國際青年商會發起單車環島，串連全國各地青商會募集資源協助偏鄉教育，今天返回出發地基隆。圖／施偉政提供

基隆 青年 偏鄉教育

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