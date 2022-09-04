愛鄉情深！ 北市台東同鄉會5年送萬套運動服助家鄉學童

台北市台東同鄉會長期捐贈台東國小學童運動服裝，過去4年已捐贈87所國小，約8600餘名學童受惠，今年再贈1560套運動服給台東關山等校園，日前廠商已開始套量、統計後，預訂下月初運抵各校發放。

台北市台東縣同鄉會昨在台東寶桑國中活動中心舉行「學童運動服裝捐贈儀式」，台東縣教育處長林政宏代表縣長饒慶鈴，感謝同鄉會的愛心與關懷，並致贈感謝狀，感謝多年來幫助家鄉孩童，讓台東子弟安心就學。

同鄉會捐贈代表、監事邱惟鐘表示，同鄉會有感台東家鄉豐厚人情，決定陪伴所有台東子弟，4年前以「回饋、關懷」的行動，捐助學子運動服裝，並媒合瑞穎公司陳柏峰董事長，自107年至110年分4年捐贈學童運動服裝，共捐贈台東縣87所國小學童每生1套運動服裝，已有8600餘位學童受惠。