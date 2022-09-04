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相同大理石磚難覓 基隆田寮河橋梁書法家題字可能消失
基隆市仁一路、愛三路口的田寮河富狗橋橋頭堡，1個月前有2塊大理石磚脫落，市府工務處人員發現還有多面鬆動，全數取下，出現半壁混凝土牆面。工務處表示，已在尋找同款式和花色的大理石磚修補，如果找不到，考慮改成磨石子牆面。
基隆市田寮河的12座橋樑，從上游到下午分以生肖命名，富狗橋連通兩岸的義一路和愛三路，往來人車眾多。其中一處橋頭堡牆面斑駁，引人側目。
基市府工務處養護工程科長簡翊哲表示，上月初巡查發現富狗橋靠近東岸廣場的橋頭堡，有兩塊大理石磚剝落。檢查發現周邊石磚若也有膨脹鬆動情形，就全都取下，以防萬一，避免掉落時傷及人車，其中一面有書法家題字。
簡翊哲說，取下的鬆動石磚有些還堪用，有些已有裂縫報銷。橋頭堡修復方式還沒定案，可能尋找相同材質和花色石磚修復，如果找不到就用別的方式處理。
工務處整修財鼠橋時，橋頭堡設計磨石子牆面。簡翊哲說，如果找不到合用的大理石磚，考慮把這座橋頭堡的整面牆面先改成磨石子，其他3處橋頭堡大理石磚若也損壞，再一面一面改成磨石子。
基隆市前市長李進勇20多年前推動田寮河橋梁改建工程，並舉辦12座橋梁命名活動，市府最後決定以12生肖命名。
市府還邀請分屬不同生肖的書法家揮毫，為12座生肖橋書寫橋名，希望製成石碑後，崁在橋梁兩端的橋頭堡增增風情。
早年改建的福虎橋、祥龍橋、金雞橋和富狗橋，都有崁上書法家題字的橋名板，獨樹一幟。後期施工整修橋頭堡的橋梁，則是使用單純刻上橋名的大理石磚，未使用書法家題字版本。
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