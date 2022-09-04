防治肝癌趁早發現 150人今在部基免費抽血篩檢、超音波

肝病防治學術基金會今早在衛福部基隆醫院，舉辦免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查服務。基醫院長林慶豐說，肝臟病變常靜悄悄發生，事前預防及篩檢非常重要。肝基會醫療事業發展執行長李懋華也說，防治肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀前就先找到它。

肝病防治學術基金會防範肝癌威脅國人健康超前部署，結合社會力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」。基金會表示，腹部超音波檢查操作簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高，是篩檢肝癌利器；檢查異常者將協助轉介醫療院所追蹤，進一步診斷及治療。免費肝病諮詢專線0800-000-583。

國際扶輪社支持「今了超了沒」計畫，3490地區總監說陳汪全說，今年是首次在基隆市做免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查，希望能提醒更多民眾注意肝的健康，檢查異常民眾也應到醫療院所接受治療或定期追蹤。

基隆篩檢活動今上午8點30分到11點30分在衛福部基隆醫院舉行，為150位30歲以上民眾免費做肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查，檢查結果2周內寄出，異常者將轉介醫院治療追蹤及當地衛生單位衛教。

篩檢活動邀請藝人楊皓崴、張郁婕分享護肝經驗， 兩人說演出劇組有名梳化人員2年前檢查出約2公分血管瘤，後因疫情沒再追蹤，今年8月健檢發現腫瘤已變成4.53公分，呼籲基隆鄉親人人要驗B、C肝，帶原患者要定期追蹤，早期發現及治療。