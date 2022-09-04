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花蓮卯力推廣文旦柚 縣府多元行銷保障柚農收益

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府鼓勵農民自產自銷宅配，並積極向農糧署爭取宅配運費補助，降低柚農成本。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府鼓勵農民自產自銷宅配，並積極向農糧署爭取宅配運費補助，降低柚農成本。圖／花蓮縣政府提供

距離中秋節不到一周，花蓮縣政府力推文旦柚，透過北上行銷廣告、舉辦多場活動及採購媒合，輔導農會辦理展售及評鑑，增加文旦柚銷售量，持續爭取中央補助宅配運費、農糧署收購更多大果，並鼓勵農民自產自銷，保障柚農收益。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年文旦銷售期短，因此提早執行各項文旦柚相關行銷計畫，包含柚花健走及路跑，讓民眾了解花蓮農產品天然優勢，推廣文旦柚預購；在文旦柚產地餐桌輕旅計畫中，體驗採柚花製香、入菜等，希望透過產地觀光，凸顯文旦柚花的附加價值，吸引加工廠商。

縣府農業處長陳淑雯說明，今年文旦柚突遇大陸禁運，縣府隨即邀集文旦柚加工業者，擴大文旦柚加工果採購，較去年400公噸增加至800公噸，提早去化銷售壓力。

今年文旦柚行銷除了製作精美花蓮文旦柚型錄，辦理買箱送券抽獎活動，在高速公路T-BAR及捷運車站播出文旦柚形象廣告，並邀請藝人廖科溢以產地餐桌模式形象推廣，增加花蓮文旦知名度，更由網紅小健健拍攝詼諧逗趣短片，吸引消費者購買。

縣府指出，積極與通路業者溝通，讓產品在UBER EATS、東森電視購物及福委會平台上架，同時媒合企業團購，鼓勵農民自產自銷宅配，並積極向農糧署爭取宅配運費補助，降低柚農成本，增加動力拓展新通路。

在外銷部分，縣府鼓勵農民團體及外銷貿易商積極開拓市場，分別銷往新加坡、香港、日本等國外市場。為改變文旦柚為中秋節水果印象，縣府正開發文旦柚食農教育桌遊，讓學童在遊戲中改變觀念，增加認識文旦柚生長知識與可應用的加工成品。

花蓮縣長徐榛蔚（右）到文旦柚園關心文旦柚生長情況，盼透過各項行銷活動，保障柚農收益。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）到文旦柚園關心文旦柚生長情況，盼透過各項行銷活動，保障柚農收益。圖／花蓮縣政府提供

文旦 花蓮 中秋節

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