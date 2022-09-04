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影／軒嵐諾強風大雨 礁溪大樓工地鷹架倒塌2次砸毀警車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
軒嵐諾在宜蘭帶來強風勁雨，礁溪鄉某大樓工地鷹架倒塌2次，砸毀警車擋風玻璃，還好人無傷。圖／警方提供
軒嵐諾在宜蘭帶來強風勁雨，礁溪鄉某大樓工地鷹架倒塌2次，砸毀警車擋風玻璃，還好人無傷。圖／警方提供

軒嵐諾颱風入夜後風強雨大，今天凌晨宜蘭礁溪路五段一處正興建中的大樓建築工地受鷹架倒塌，礁溪警分局獲報到場後，鷹架發生再次發生面積更大的倒塌，所幸未造成人車傷亡，目前附近路段封閉中，正在搶修交通號誌。

礁溪警分局獲報後，員警在凌晨2時32分趕到現場，發現高樓部分鷹架不堪颱風外圍環流的強風吹襲，傾倒砸落地面，影響礁溪路五段北上車道，警方到場實施交通管制並運用交通錐警戒，突然鷹架發生再次倒塌，轟然一聲，導致巡邏車前擋風玻璃毀損，隨即通知礁溪鄉災害應變中心及台電等相關單位。

警方表示，目前施工廠商已將鷹架進行移置作業，號誌廠商也在搶修中，為了避免波及路人，警方仍在現場附近設置交通錐並開啟警示燈警示用路人，實施道路疏導管制，維護行車安全，呼籲駕駛人行經該路段請減速慢行。

軒嵐諾在宜蘭帶來強風勁雨，礁溪鄉某大樓工地鷹架倒塌2次，砸毀警車擋風玻璃，還好人無傷。圖／警方提供
軒嵐諾在宜蘭帶來強風勁雨，礁溪鄉某大樓工地鷹架倒塌2次，砸毀警車擋風玻璃，還好人無傷。圖／警方提供

颱風 軒嵐諾

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