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影／軒嵐諾強風大雨 礁溪大樓工地鷹架倒塌2次砸毀警車
軒嵐諾颱風入夜後風強雨大，今天凌晨宜蘭礁溪路五段一處正興建中的大樓建築工地受鷹架倒塌，礁溪警分局獲報到場後，鷹架發生再次發生面積更大的倒塌，所幸未造成人車傷亡，目前附近路段封閉中，正在搶修交通號誌。
礁溪警分局獲報後，員警在凌晨2時32分趕到現場，發現高樓部分鷹架不堪颱風外圍環流的強風吹襲，傾倒砸落地面，影響礁溪路五段北上車道，警方到場實施交通管制並運用交通錐警戒，突然鷹架發生再次倒塌，轟然一聲，導致巡邏車前擋風玻璃毀損，隨即通知礁溪鄉災害應變中心及台電等相關單位。
警方表示，目前施工廠商已將鷹架進行移置作業，號誌廠商也在搶修中，為了避免波及路人，警方仍在現場附近設置交通錐並開啟警示燈警示用路人，實施道路疏導管制，維護行車安全，呼籲駕駛人行經該路段請減速慢行。
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