影／軒嵐諾強風大雨 礁溪大樓工地鷹架倒塌2次砸毀警車

軒嵐諾颱風入夜後風強雨大，今天凌晨宜蘭礁溪路五段一處正興建中的大樓建築工地受鷹架倒塌，礁溪警分局獲報到場後，鷹架發生再次發生面積更大的倒塌，所幸未造成人車傷亡，目前附近路段封閉中，正在搶修交通號誌。

礁溪警分局獲報後，員警在凌晨2時32分趕到現場，發現高樓部分鷹架不堪颱風外圍環流的強風吹襲，傾倒砸落地面，影響礁溪路五段北上車道，警方到場實施交通管制並運用交通錐警戒，突然鷹架發生再次倒塌，轟然一聲，導致巡邏車前擋風玻璃毀損，隨即通知礁溪鄉災害應變中心及台電等相關單位。