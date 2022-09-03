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颱風帶來上游豐沛雨量 林右昌：基隆缺水逐步解除警報
基隆市長林右昌今天在臉書說，由於此次颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，河川旱象已消除。依水利氣象單位的經驗，時值已進入季節改變，雨天將會不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年。簡單來說，天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報。
林右昌表示，基隆的新山水庫是屬「離槽式水庫」，集水區很小，因此不會像「在槽式水庫」如翡翠水庫、石門水庫在大雨後水位陡昇。新山水庫主要的進水，是從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存。所以，要對基隆市用水有助益，雨水就要下在基隆河八堵以上地區才有用。
林右昌說，經自來水公司反覆調整測試，目前從八堵抽水站每日已可抽水達到21萬噸，其中13萬噸直接進入新山淨水廠，淨水後供應市民使用，另外8萬噸則進入新山水庫儲存。
林右昌指出，由於此次颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，河川旱象已消除。依水利氣象單位的經驗，時值已進入季節改變，雨天將會不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年。簡單來說，天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報。
水公司一區處說，因貢寮壩滿水位，主要供應的基隆市中正區、信義區高地社區供水不足，已經解決兩區高地缺水的狀況。水公司、軍方和台積電支援的水車都全數撤回。
新山水庫統計到今天上午7時，蓄水率31.68%，有效蓄水量317.4萬立方公尺。
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