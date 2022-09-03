颱風來沒人進駐抽水站 宜蘭市公所遭疑不顧人民安全

軒嵐諾颱風來襲，全台各地嚴陣以待防颱。不過，宜蘭縣議員參選人胡健森今天指出，宜蘭縣災害應變中心昨二級開設，宜東抽水站今凌晨卻空無一人，質疑管理單位宜蘭市公所置人民生命財產於不顧。市公所回應，該抽水站委外管理，廠商當時確實未到場，將懲處。

宜蘭市轄內有新生、宜東、金六結、力行、文昌共5個抽水站，由宜蘭市公所負責。不過抽水站人員退休、於缺不補，公所考量人力編制不足，今年將宜東抽水站委外民間廠商維護管理。

胡健森表示，氣象局昨天發布海警，位於警戒區的宜蘭縣完成災害應變中心二級開設，依規定相關人員應立即進駐，但是今天凌晨30分左右，有民眾發現宜東抽水站內竟然空無一人。

他進一步指出，民眾當時看到宜東抽水站的情況，不只外面照明燈沒開啟，就連抽水站的廠房辦公室都呈現「打烊」狀態，完全置人民的生命財產於不顧。

宜蘭市公所主任秘書楊秀川回應，昨日二級開設後，依循相關作業流程，即指示各編組承辦單位進駐抽水站，並預先啟動試運轉。