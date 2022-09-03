「太平洋左岸台東咖啡」品牌 推行在地風味

台東縣政府創立的「太平洋左岸台東咖啡」品牌，今天發表記者會，縣長饒慶鈴表示，打造台東獨一無二的咖啡慢生活，未來將跨界合作及架設品牌官方網站等，成為亮點區域品牌。

台東縣政府今天在THE GAYA HOTEL 1F Cafe舉辦「太平洋左岸台東咖啡」品牌發表記者會。

台東縣長饒慶鈴在會中表示，台東是自然恩典的藏寶箱，近期發表「台東紅烏龍」、「台東咖啡」農產品產業品牌，「咖啡」也是閃耀的黑鑽石，台東縣內咖啡種植面積約143公頃，居全國第3，無論南迴、縱谷或東海岸，咖啡農持續精進種植技術，形塑在地風味特色。

她說，近年台東觀光旅遊人潮逐年增加，此次打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，結合「慢經濟」，傳遞喝台東咖啡、享受慢生活的品牌理念，感受人與咖啡串連的在地體驗，建構出太平洋左岸咖啡慢文化，未來台東縣政府也將全力推動產銷工作。

台東縣政府農業處長許家豪表示，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡，以此連結台東鄉鎮及重大節慶活動作為品牌識別，並與商業品牌洽談合作，如與HARIO合作打造專屬台東的V60咖啡濾杯、與澗水藍工藝JSL Craft、TOAST Living、iDrip合作聯名、與多家莊園開發耳掛式濾包，並與易遊網及老爺酒店集團等通路合作，另外在台東咖啡廳推出咖啡衍生產品。

許家豪表示，後續將規劃架設「品牌導覽網站」，可查詢在地咖啡莊園品牌資訊，運用360度環景攝影技術讓用戶彷彿身臨在台東咖啡園，民眾更快認識品牌及體驗山海魅力。盼更快速凝聚咖啡產業，讓大眾都能喝到台東在地生產的好咖啡。