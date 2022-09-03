颱風逼近基隆帶來充沛雨量 水公司：旱象已解除

颱風軒嵐諾逼近為台灣帶來充沛雨量，缺水的基隆市天降甘霖，台灣自來水公司今天表示，基隆旱象已獲得解除。

台灣自來水公司第1區管理處操作課課長莊志勤，今天下午接受中央社記者電訪表示，這波旱象使得基隆市中正、信義區高地供水不足，因颱風逼近帶來豐沛水源，供水已恢復正常，台水公司、民間和國軍支援的水車已全數撤退，55處取水站也將陸續撤回。

莊志勤說，台水公司在雙溪溪深潭引流因颱風來襲，擔心設備受損已撤除，至於開鑿深井仍繼續作業，可作為日後缺水時備用，此外，貢寮堰原本沒水可抽，如今已滿水位還有溢流，基隆市中正區和信義區高地供水已獲得解決，基隆旱象已解除。

莊志勤表示，新山淨水廠水源大都抽取基隆河河水，受到這波乾旱影響，基隆河河水不夠，改由新山水庫補充不足水量，目前新山水庫已不需支援新山淨水廠用水。雖新山水庫目前蓄水量僅31.68%，但台水公司已陸續將多餘的水量抽回新山水庫供日後使用，且東北季風盛行季節即將到來，基隆雨季逐漸開始，水公司會利用這段期間將水庫水量補滿。

基隆市長林右昌在臉書（Facebook）表示，新山水庫屬「離槽式水庫」，集水區很小，因此不會像「在槽式水庫」，例如翡翠水庫、石門水庫在大雨後水位陡升，而新山水庫主要的進水，是從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存，所以，要對基隆市用水有助益，雨水就要下在基隆河八堵以上地區才有用。

林右昌說，經台水公司反覆調整測試，目前從八堵抽水站每日已可抽水達21萬噸，其中13萬噸直接進入新山淨水廠，淨水後供應市民使用，另外8萬噸則進入新山水庫儲存。

林右昌表示，由於此次颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，河川旱象已消除。依水利氣象單位的經驗，時值已進入季節改變，雨天將會不斷，持續抽水進水庫時間應可到明年。簡單來說，天降甘霖，基隆缺水情形，將會逐步解除警報。