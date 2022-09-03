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基隆獲內政部營建署致敬城鄉魅力大賞5獎項肯定
內政部今天在華山藝文園區舉辦致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，基隆市榮獲5獎項肯定。近期將完工開放的新景點「基隆山海城串聯再造計畫」及基隆首座共融式安樂三期公園分別獲競爭型及政策引導型計畫優等獎；八南社區、干城社區、仁壽社區分別獲得社區營造型計畫特優獎、優等獎及佳作獎。
都市發展處徐燕興處長表示，近幾年積極爭取內政部「城鎮之心工程計畫」及「城鄉風貌及創生環境營造計畫」經費補助，自107年至110年，獲補助近約5億經費。打造中正公園、百福公園、安樂三期公園、正光公園、福一公園等公園綠地。另辦理社區規畫師駐地輔導計畫，自104年以來已完成108處，讓各地小而美的社區各具特色。
市府推動市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫，藉由港、城、丘格序、文化帶動城市發展及人本理念，將開放空間、人行環境、道路系統整合串連、市區與上山路徑串連形成具基隆特色的環境，全面翻轉基隆景觀。
基隆山海城串聯再造計畫預計9月底完工，屆時特殊的豎梯造型設計，依山傍海的特殊建築體，也將是基隆港東岸的全新地標，除大幅改善中正公園上山人行路徑及沿線景點環境，豎梯下方將成為展演空間，無論山上或山下都將成為市中心觀光旅遊的重要軸點。
此外，基隆市社區規畫師計畫以「微笑基隆Smiling Keelung」為核心概念主軸，以居民共同改造環境作為鑰匙，打開社區想像，串聯社區空間，讓關心在地的社區居民、年輕朋友以及專業團體結合一起為社區努力。
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