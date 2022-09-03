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撒網捕魚、射箭、鋸木、拔河 台東市原民傳統競技登場
台東市原住民傳統競技市民運動會，因疫情停辦2年，今年恢復辦理，來自全市32支隊伍，今天齊聚森林公園競技，無論射箭、撒網捕魚、拔河比賽……，都展現參賽原住民及市民熱情、團隊精神。
「原住民熱情讓颱風轉向！」台東市長張國洲指出，原本擔心強烈颱風會導致賽事延後，他相信是原住民熱愛運動的熱情促使颱風轉向，讓運動會順利進行，所有參賽者都以熱情掌聲回應。
張國洲說，台東市原住民人口有2萬1000人，是全國各鄉鎮之冠，台東市原住民傳統競技市民運動會已邁入第6年，運動會不僅延續傳統文化更鼓勵大家運動，他相信未來接棒市長會繼續辦理。
台東市傳統競技市民運動會，今年共計有32支隊伍參賽，技賽項目有撒網捕魚、射箭、女子頂上地瓜、鋸木及振奮人心的拔河比賽，以及趣味競賽。
比賽撒網捕魚時，多數選手揮撒漁網完美，將所有魚網進漁網，但也有選手隨興一拋後漏氣，一隻魚也沒補到，引起現場陣陣笑聲；射箭比賽高手雲集，年齡分布大，長者與年輕女性同場射箭，射箭神情專注，希望箭箭中靶心。
最受矚目的拔河比賽，凝聚所有參賽隊伍的心，男女混合參賽，為求部落好成績，每位選手使盡全力快鋸，現場汗水、加油聲不斷，獲勝隊伍高舉隊旗揮舞繞場尖叫。
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