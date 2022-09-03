宜蘭聯勸攜手在地企業 號召近百重機車友中秋做公益

中秋節即將到來，宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會攜手在地企業舉辦「公益重機野餐趣」，號召近百位重機車友，愛心募款超過10萬元做公益。軒嵐諾颱風進逼，活動今天照常舉辦，原本要集結60輛重機登場，礙於天公不作美，只有1輛帥氣現身。

威昇鋼鐵老闆娘林如燕表示，老闆陳威志熱愛騎重機，和車友們平時都有在做愛心公益，今年中秋節特別與宜蘭聯券舉辦公益重機野餐趣活動，「一個人騎車是孤獨的，多人一起騎車又做愛心，讓公益跟騎車一樣有暖度。」

活動號召X軍團、哈雷X軍團北分會、哈雷歡樂團、噶瑪蘭騎士車隊、長腳的店、自由騎士等重機車隊共襄盛舉，每人報名費1200元作為公益捐款，加上現場募款，一共超過10萬元善款，車友以行動投入關懷弱勢的行列，讓宜蘭聯勸能繼續幫助更多縣內社福團體與弱勢家庭。

軒嵐諾颱風來勢洶洶，不少車友今天不畏風雨前來響應，現場也有風澤薩克斯風樂團在廠區內表演。林如燕說，原本會有全台各地60輛重機在場集結，不過考量人車安全，僅有先生1輛重機現身。