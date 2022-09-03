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花蓮萬榮鄉發放疫情慰問金5千元 逾6千人受惠

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
萬榮鄉公所今天發放慰問金5千元，鄉民開心能領錢貼補家用。圖／萬榮鄉公所提供
萬榮鄉公所今天發放慰問金5千元，鄉民開心能領錢貼補家用。圖／萬榮鄉公所提供

疫情影響經濟，花蓮縣萬榮鄉公所發放「萬榮鄉振興經濟暨關懷鄉民慰問金」，1人可領現金5千元，今天在全鄉6個村設置7個發放站，發放時間9點還沒到，鄉民就到場排隊，開心能領錢貼補家用。鄉公所統計發放總人數有6017人，希望緩解民眾因疫情造成的經濟壓力。

鄉公所指出，在疫情高峰時，鄉內平均5人就有1人染疫，鄉民多是務農、臨時工，衝擊經濟收入。因此，萬榮鄉長古明光指示公所團隊，於7月向萬榮鄉民代表會提送慰問金自治條例，經鄉代會集體表決通過，預計總發放金額約3000萬元。

鄉長古明光表示， 為了發放順暢，公所動用所有員工及雇工等，近180人次全力協助發放慰問金，並感謝警方在各發放站維護安全，盼緩解民眾因疫情造成的經濟壓力，順利解決燃眉之急。

紅葉村的媽媽說，今天早上快9點就跟家人到發放站排隊等候，很高興有慰問金可領，幫助一家人的生活，打算領到5千元要去買民生用品；如果是家裡經濟狀況比較不好的家長，還可以買小孩的用品、食物等，幫助非常大。

西林村長王依美說，有的居民一早就來了，大家非常高興能領到慰問金，尤其有的人受疫情影響收入減少，慰問金可挹注生活上的需求，很多人領到錢就是要買米、油，或是小朋友要用的東西，真的不無小補。

鄉公所表示，如鄉民今天未領取慰問金，可在9月12日到11月2日，周一至周五上午9點至12點、下午1點至4點前往萬榮鄉圖書館領取；另因應中秋返鄉人潮，特地在9月7日及8日，在萬榮天主堂加開發放站。慰問金逾期不再發放，呼籲鄉民務必於11月2日期限前完成領取，以免損失自身權益。

花蓮同樣發放5千元現金的鄉鎮還有卓溪鄉公所，只要是今年6月5日前設籍鄉滿1年以上鄉民，即可領振興關懷禮金，已於7月23日統一發放。

花蓮萬榮鄉公所今天發放5千元慰問金，鄉民一早就到現場排隊。圖／萬榮鄉公所提供
花蓮萬榮鄉公所今天發放5千元慰問金，鄉民一早就到現場排隊。圖／萬榮鄉公所提供
疫情影響經濟，花蓮萬榮鄉公所今天發放慰問金，1人可領現金5千元。圖／萬榮鄉公所提供
疫情影響經濟，花蓮萬榮鄉公所今天發放慰問金，1人可領現金5千元。圖／萬榮鄉公所提供
萬榮鄉長古明光（左）到西林站關心慰問金發放情形，鄉民都很高興能領到5千元。圖／萬榮鄉公所提供
萬榮鄉長古明光（左）到西林站關心慰問金發放情形，鄉民都很高興能領到5千元。圖／萬榮鄉公所提供

疫情 鄉長

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