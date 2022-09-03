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基隆、東北角海域有民眾海邊觀浪 岸巡人員勸離
軒嵐諾颱風來襲，上午基隆出現間歇性大雨，基隆市及新北市政府已將沿海區域岸際及港口劃設為管制區，今天上午仍有部分民眾到海邊觀浪，也有漁民進入管制區域實施整補作業，北部分署第二岸巡隊提醒漁民勿進入管制區域並實施勸離，以維安全。
軒嵐諾颱風海上陸上警報發布後，東北角及北海岸地區仍有遊客前來觀浪遊憩，為保障遊客安全，北部分署第二岸巡隊針對岸際的觀浪民眾實施勸離及安全宣導，並在水域遊憩熱點加強巡查，避免民眾冒險下水發生意外。
基隆外木山海邊上午也有長浪出現，早上基隆並沒有下雨，海邊有晨運民眾，還有年輕人來看外木山日出，不過近中午就開始下雨。岸巡人員勸導岸邊民眾離開，大武崙沙灘旁的停車場則是強制驅離。
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