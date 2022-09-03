基隆、東北角海域有民眾海邊觀浪 岸巡人員勸離

軒嵐諾颱風來襲，上午基隆出現間歇性大雨，基隆市及新北市政府已將沿海區域岸際及港口劃設為管制區，今天上午仍有部分民眾到海邊觀浪，也有漁民進入管制區域實施整補作業，北部分署第二岸巡隊提醒漁民勿進入管制區域並實施勸離，以維安全。

軒嵐諾颱風海上陸上警報發布後，東北角及北海岸地區仍有遊客前來觀浪遊憩，為保障遊客安全，北部分署第二岸巡隊針對岸際的觀浪民眾實施勸離及安全宣導，並在水域遊憩熱點加強巡查，避免民眾冒險下水發生意外。