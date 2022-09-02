「帶你回花蓮」 市公所出版新書記錄百年城市發展

花蓮市公所出版新書「帶你回花蓮：穿梭街市百年」，以246篇故事、400多張今昔照片，記錄百年城市發展，今天新書發表會，市長魏嘉賢希望透過這本書，讓長輩勾起回憶，年輕一代更認識這片土地。魏嘉賢年底即將任滿，這本書也成為卸任前最好的一分禮物。

「帶你回花蓮」由市立圖書館企畫，邀請文史工作者黃家榮、葉柏強編寫，王威智負責彙整及編輯，歷時14個月終於出版，首刷500本上月25日上架，不到10天賣完，是博客來當周熱銷排行榜第7名，市公所緊急加印二刷。

市公所今天特別選在阿思瑪麗景飯店發表新書發表，飯店前身是民國34年的天祥戲院，是當時溝仔尾最熱鬧的地方，呼應新書映證花蓮市百年來的城市發展。

黃家榮說，這本書記錄1914年到2018年間花蓮市樣貌變遷，也追溯到16、17世紀原住民族來到花蓮，從生活、建設等面向，今昔對比呈現過去和現在的樣貌。

黃家榮表示，編寫過程中，最困難的時期是清代，因為沒有太多史料和照片，還與葉柏強到日本拍賣網站、古玩市場蒐集資料，將這些珍貴史料留在花蓮。

書中他覺得最珍貴的是民國40年花蓮大地震照片，因為花蓮市4年前才經歷0206大地震，市民應該格外有感；還有一張約1940年代的老照片，是三商百貨旁一間賣花蓮在地咖啡的咖啡店，透過照片還原80多年前花蓮就有專賣本地咖啡的高級咖啡店，讓他印象非常深刻。