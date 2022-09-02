健康城市大調查 花蓮排名再躍進居全國第二非六都第一

康健雜誌公布健康城市大調查，花蓮縣成績再躍進全國第二、非六都第一名。其中健康環境和醫療服務，更獲評全國第一。

縣府表示，花蓮縣在前年健康城市大調查名列第10，但連兩年名次大躍進，去年一口氣升高6名到第4名，今年再上升到全國第2名。

這個調查分為社會經濟、健康環境、醫療服務、整體成果等4大構面，花蓮在健康環境和醫療服務為全國第一，得到肯定。

縣府表示，環境向來是花蓮強項，無論在空氣品質、公園綠地和自行車道都名列前茅，這幾年積極修繕美崙溪暨兩鐵自行車步，也打造多座共融公園，滿足各年齡層所需的休憩場域，且縣內綠地占比高，有機耕作面積居全國之冠。

醫療服務構面表現也很優異，執業醫師和護理師服務人數分別排名第5名、第3名，長照服務涵蓋率升至第2名，每萬人擁有的合格照顧服務員高居全國第1。

縣府也積極推動智慧醫療深入社區，在社區據點布建智慧量測「寶貝機」、推動「個人行動健康帳戶」，並首創「照專管理便利APP」、「醫療院所及里長轉介通報APP」等，持續透過智慧科技的運用，深入到社區及部落。

縣府表示，近年來雖受疫情衝擊，仍透過智慧科技超前部署，讓5G遠距診療平台及13鄉鎮市衛生所智慧診間發揮極大作用。