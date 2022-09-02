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不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

颱風逼近視察文旦柚採收 林姿妙推五大行銷好康

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
縣長林姿妙（右3）邀請全國鄉親來宜蘭買文旦柚享好康。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙（右3）邀請全國鄉親來宜蘭買文旦柚享好康。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣冬山鄉盛產文旦柚，正值上市季，今年缺水乾旱使得甜度較往年來得高，平均都有11度。不過軒嵐諾颱風來襲，農民今天加快採收工作以降低農損，縣長林姿妙與相關單位前往視察，並宣布五大行銷活動，邀請全國鄉親來買柚享好康。

今年宜蘭縣產柚面積222公頃，產量約2826公噸，其中冬山種植142公頃居全縣之冠，多達6成以上，產量約1701公噸。縣府農業處指出，冬山鄉產地集中冬山河流域上游，果農為降低颱風侵襲的落果災損，會以防風網罩住柚樹，外觀猶如新嫁娘披白紗，成了當地特殊景緻。

軒嵐諾颱風逼近，縣長林姿妙今與農糧署東區分署、花蓮區農業改良場蘭陽分場、冬山鄉農會、冬山鄉公所等單位，前往中山村隘勇寮關心農友、視察採收整備情形。

冬山鄉農會總幹事黃志耀說明，今年文旦柚的平均甜度都有11度，整體表現比往年9度來得佳，原因與缺水乾旱、提早採收的營養管理有關；有些更達16度，讓農民直呼這輩子從沒栽種出如此高甜度的果品。

宜蘭縣位處緯度偏北，文旦柚每年採收期落在24節氣的白露前後。林姿妙表示，今年白露與中秋節僅隔3天，縣府攜手冬山鄉農會上半年開始一連串行銷活動，今天再推促銷好康，盼藉一級鮮果促銷、二級加工利用，以及六級觀光體驗遊程等，協助在地柚農銷售。

繼3月柚花路跑賣出1500盒文旦禮盒、5月文旦披婚紗活動推柚樹認養，9月再公布五大優惠方案，包含滿額送柚香券抵消費、限量版媽祖保柚禮盒送平安符、紅文旦直播大放送、柚香防蚊液DIY等豐富內容，訂購與優惠詳情可洽冬山鄉農會（03-9582299）。

冬山柚農為降低颱風侵襲的落果災損，會以防風網罩住柚樹，外觀猶如新嫁娘披白紗，成了當地特殊景緻。記者林佳彣／攝影
冬山柚農為降低颱風侵襲的落果災損，會以防風網罩住柚樹，外觀猶如新嫁娘披白紗，成了當地特殊景緻。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣文旦柚盛產，正值上市採收季。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣文旦柚盛產，正值上市採收季。記者林佳彣／攝影
軒嵐諾颱風逼近，縣長林姿妙今與相關單位前往中山村隘勇寮視察採收整備情形。記者林佳彣／攝影
軒嵐諾颱風逼近，縣長林姿妙今與相關單位前往中山村隘勇寮視察採收整備情形。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府攜手冬山鄉農會行銷文旦柚不遺餘力，今天再推出五大促銷好康。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府攜手冬山鄉農會行銷文旦柚不遺餘力，今天再推出五大促銷好康。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣文旦柚可做成果醋、果乾與果凍。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣文旦柚可做成果醋、果乾與果凍。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）採收文旦柚。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）採收文旦柚。記者林佳彣／攝影

文旦 農會 林姿妙

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