集結百年歷史 花蓮市公所新書紀錄城市發展脈絡

花蓮市長魏嘉賢任期屆滿，卸任前邀集文史工作者葉柏強、黃家榮等人，集結老照片、老故事，出版「帶你回花蓮：穿梭街市百年」一書，紀錄花蓮市百年城市發展。

黃家榮告訴中央社記者，「帶你回花蓮：穿梭街市百年」一書紀錄1914年到2018年間的城市發展，最早可追溯到16世紀原住民族來花蓮，講述到近期的花蓮。

黃家榮說，地震是最不受歡迎的土產，書中也紀錄1951年10月22日花蓮大地震，造成花蓮市區損傷嚴重，彷彿大空襲現場，2018年2月6日花蓮才經歷一次大地震，對他來說更能體會過往歷史照片當下的情境。

葉柏強、黃家榮歷時14個月出版，集結246篇故事，400多張今昔照片。黃家榮分享，日治時期之前沒有留下太多史料，照片取得較為困難，他們在日本拍賣網站、古玩市場尋覓花蓮老照片、老資料，盼能將這些珍貴歷史留在花蓮。

魏嘉賢致詞指出，這本書是卸任前最好的禮物，希望透過這本書讓每個人了解這座城市的紋理及脈絡，看到前人如何建造花蓮這座城市，作為公部門主事者，應思考10年後甚至更久的建設，給後代子孫帶來更好的前景。