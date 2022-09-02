聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭縣備戰防颱 小火車降落避風頭、林姿妙視察抽水站
軒嵐諾颱風來襲，中央氣象局今天早上發布海警，宜蘭縣災害應變中心二級開設，縣長林姿妙要求各單位嚴陣以待，投入防災整備工作，隨後也前往五結鄉平行抽水站，視察抽水機組運作狀況，盼將傷害降到最低，也呼籲鄉親做好防颱準備。
縣府今早開設宜蘭縣災害應變中心，宜蘭縣海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，人車均禁止進入，若一級開設將新增山地、漁港為管制區，也會強制撤離入山民眾及漁船、漁工等。
颱風暴風圈接近台灣前，縣長林姿妙到平行抽水站視察防汛整備作業。縣府水資處表示，縣府管理10條河川、80條排水、72處閘門、19座抽水站及46台大型移動式抽水機，縣府水資處全面動員巡查水路，如發現狀況將立即排除，且轄管抽水站、大型移動式抽水機整備完成待命中。
縣府水資處攜手各公所著手土石流防災整備，保全對象清冊共8鄉鎮、51村里，946戶、3118人，研擬51處防災疏散避難計畫、109處土石流疏散避難處所、22處土石流重機械待命地點。其中，大同鄉英士村的戶籍人口近400人、現居人口約150人，每每遇到颱風挾風雨，經常預警性撤離。
另外，宜蘭火車站前丟丟噹廣場的飛天小火車，縣府工旅處因應暴風半徑恐觸及宜蘭縣，今天下午派員預警性「降落」，並安置固定保護，待颱風警報解除後儘速復原。附近幾米公園的「等車的男孩與女孩」等裝置藝術，也以帆布覆蓋保護，以免樹枝等物造成毀損。至於礁溪鄉人氣夯點五峰旗步道，中午過後預警性封閉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言