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軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

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宜蘭縣備戰防颱 小火車降落避風頭、林姿妙視察抽水站

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
因應暴風半徑恐觸及宜蘭縣，縣府今天下午派員將宜蘭火車站前丟丟噹廣場的飛天小火車預警性「降落」。圖／民眾提供
因應暴風半徑恐觸及宜蘭縣，縣府今天下午派員將宜蘭火車站前丟丟噹廣場的飛天小火車預警性「降落」。圖／民眾提供

軒嵐諾颱風來襲，中央氣象局今天早上發布海警，宜蘭縣災害應變中心二級開設，縣長林姿妙要求各單位嚴陣以待，投入防災整備工作，隨後也前往五結鄉平行抽水站，視察抽水機組運作狀況，盼將傷害降到最低，也呼籲鄉親做好防颱準備。

縣府今早開設宜蘭縣災害應變中心，宜蘭縣海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，人車均禁止進入，若一級開設將新增山地、漁港為管制區，也會強制撤離入山民眾及漁船、漁工等。

颱風暴風圈接近台灣前，縣長林姿妙到平行抽水站視察防汛整備作業。縣府水資處表示，縣府管理10條河川、80條排水、72處閘門、19座抽水站及46台大型移動式抽水機，縣府水資處全面動員巡查水路，如發現狀況將立即排除，且轄管抽水站、大型移動式抽水機整備完成待命中。

縣府水資處攜手各公所著手土石流防災整備，保全對象清冊共8鄉鎮、51村里，946戶、3118人，研擬51處防災疏散避難計畫、109處土石流疏散避難處所、22處土石流重機械待命地點。其中，大同鄉英士村的戶籍人口近400人、現居人口約150人，每每遇到颱風挾風雨，經常預警性撤離。

另外，宜蘭火車站前丟丟噹廣場的飛天小火車，縣府工旅處因應暴風半徑恐觸及宜蘭縣，今天下午派員預警性「降落」，並安置固定保護，待颱風警報解除後儘速復原。附近幾米公園的「等車的男孩與女孩」等裝置藝術，也以帆布覆蓋保護，以免樹枝等物造成毀損。至於礁溪鄉人氣夯點五峰旗步道，中午過後預警性封閉。

大同鄉英士村每每遇到颱風挾風雨，經常預警性撤離。圖／民眾提供
大同鄉英士村每每遇到颱風挾風雨，經常預警性撤離。圖／民眾提供
五峰旗步道今天中午過後預警性封閉。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
五峰旗步道今天中午過後預警性封閉。圖／宜蘭縣政府工旅處提供
軒嵐諾颱風來襲，今天宜蘭縣災害應變中心二級開設。圖／宜蘭縣政府消防局提供
軒嵐諾颱風來襲，今天宜蘭縣災害應變中心二級開設。圖／宜蘭縣政府消防局提供
縣長林姿妙前往五結鄉平行抽水站視察，盼將傷害降到最低。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙前往五結鄉平行抽水站視察，盼將傷害降到最低。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙（左2）視察抽水機組運作狀況。記者林佳彣／攝影
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宜蘭 颱風 土石流

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