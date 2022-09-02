宜蘭縣備戰防颱 小火車降落避風頭、林姿妙視察抽水站

軒嵐諾颱風來襲，中央氣象局今天早上發布海警，宜蘭縣災害應變中心二級開設，縣長林姿妙要求各單位嚴陣以待，投入防災整備工作，隨後也前往五結鄉平行抽水站，視察抽水機組運作狀況，盼將傷害降到最低，也呼籲鄉親做好防颱準備。

縣府今早開設宜蘭縣災害應變中心，宜蘭縣海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，人車均禁止進入，若一級開設將新增山地、漁港為管制區，也會強制撤離入山民眾及漁船、漁工等。

颱風暴風圈接近台灣前，縣長林姿妙到平行抽水站視察防汛整備作業。縣府水資處表示，縣府管理10條河川、80條排水、72處閘門、19座抽水站及46台大型移動式抽水機，縣府水資處全面動員巡查水路，如發現狀況將立即排除，且轄管抽水站、大型移動式抽水機整備完成待命中。

縣府水資處攜手各公所著手土石流防災整備，保全對象清冊共8鄉鎮、51村里，946戶、3118人，研擬51處防災疏散避難計畫、109處土石流疏散避難處所、22處土石流重機械待命地點。其中，大同鄉英士村的戶籍人口近400人、現居人口約150人，每每遇到颱風挾風雨，經常預警性撤離。