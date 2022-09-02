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雙溪與貢寮雨大水位升解渴基隆 林右昌：防強降雨致災

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
雙溪與貢寮雨大水位升，林右昌：土壤乾燥防強降雨致災。圖／基隆市政府提供
雙溪與貢寮雨大水位升，林右昌：土壤乾燥防強降雨致災。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天在災害應變中心指出，昨晚到今天清晨陸續降雨，在雙溪與貢寮地區、基隆河上游都有雨勢，雙溪與貢寮地區水位逐步回升，可解決中正、信義區缺水情形，但基隆河降雨較少將持續觀察降雨情形。而前陣子缺水致土壤乾燥若有強降雨易致災，提醒民眾不要因颱風不一定直接侵台而輕忽。

林右昌聽取基隆氣象站及氣象深耕團隊報告後指出，要求工務處針對外木山湖海路、槓子寮邊坡及復興隧道加強防備，請消防局通知海巡單位、警察局，9月4日颱風遠離但仍有風勢，避免民眾在海邊逗留。

林右昌說，召開防颱會議籲請各單位提高警覺，前陣子缺水致土壤乾燥若有強降雨易致災，提醒民眾不要因颱風不一定直接侵台而輕忽。

林右昌表示，昨晚到今天清晨陸續降雨，在雙溪與貢寮地區、基隆河上游都有雨勢，雙溪與貢寮地區水位逐步回升，這可解決中正、信義區缺水情形，基隆河降雨較少將持續觀察降雨情形。八堵抽水站已達抽水水位並回補新山水庫，希望接下來降雨對旱象解除有所助益。

觀銷處指出，大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉；而颱風影響浪高，安全考量，9月2日到9月4日基隆嶼封島3天，船家皆自主取消船班，配合市府封島處置。

另衛生局原定9月3、4日在基隆港務分公司，開設6個月-5歲BNT幼兒疫苗大型接種站、文化局藝術進區活動、教育處萬人健走活動、動保所狗狗森友會活動，都順延擇期舉行。

大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，海巡人員巡查。記者游明煌／翻攝
大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，海巡人員巡查。記者游明煌／翻攝
大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，海巡人員巡查。記者游明煌／翻攝
大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，海巡人員巡查。記者游明煌／翻攝

林右昌 軒嵐諾

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