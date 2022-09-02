台東沿海風浪增強 專家籲農友加強防颱措施

台東昨晚至今天上午出現間歇性雨勢，沿海風浪變大。中央氣象局上午發布颱風軒嵐諾的海上颱風警報，農委會台東區農業改良場呼籲農友注意颱風動態，加強防颱措施。

中央氣象局今天上午8時30分發布海上颱風警報，颱風外圍環流影響，今天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，東半部（含蘭嶼、綠島）易有長浪發生，沿海空曠地區、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風。

台東區農改場發布新聞稿表示，中央氣象局推估台東地區可能會有強風陣雨及焚風發生。農改場呼籲農友注意颱風動態，及早做好防颱準備，減少損失。

農改場表示，目前台東水稻、番荔枝、文旦柚、洛神葵等多項作物正值生長期或採收期，應加強防颱措施。水稻方面，建議颱風來臨前田間先淹水，並清除溝渠雜物，待風雨後儘速排水。

果樹方面，颱風來臨前果園應注意排水溝保持通暢颱風後如果園浸（淹）水，應立即排水，若遇焚風侵襲，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，降低蒸散作用強度，減少因高溫低濕造成植物落花、落果及果實脫水等傷害。