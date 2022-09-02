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基隆市區及基隆港風強雨勁 中和路工地大片鷹架倒塌
基隆市今天上午受颱風影響，從昨晚起一直到今天上午，風強雨勁，出現多波間歇性大雨，中山區中和路一處建築工地，有大片鷹架倒塌，整個掉落地面，警方封閉一個車道，擔心再有鷹架掉落，提醒民眾注意。基隆港區也籠罩在大雨中、視線很差。
中山區市議員參選人施偉政說，今天上午6點多接獲民眾通報，到場時發現有鷹架因為風勢強勁有大片掉落在建案前方空地，讓路過民眾看了怵目驚心，擔心上面會再掉落，警方已封閉一個車道處理，請民眾經過時注意安全。
市議員莊敬聖也到達現場，他說，警方為了安全已封閉一車道，上班尖峰時間請用路人小心駕駛。
市警局第四分局員警到場管制交通，提醒路過民眾小心行駛，現場已由建築工地人員緊急處理中，並將鷹架加固，避免再掉落造成危害。
基隆市區今天凌晨到上午也下不少雨，上午時風勢很強，雨勢時大時小。基隆港從昨天晚上11點半出現大雨，出現間歇性雨勢，今天上午7點30分又開始降下大雨、風勢強勁，港區籠罩在大雨之中、視線很差。
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