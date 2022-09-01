全國萬人健走大會師延期 基隆大武崙沙灘2到4日封閉

受到強烈颱風軒嵐諾影響，基隆市政府繼宣布基隆嶼2至4日止封島3天，晚間再宣布大武崙沙灘2至4日也預防性封閉，請民眾不要進入。晚間台灣體育總會、基隆市體育會也宣布，原預計3日舉辦的全國萬人健走大會師也決定延期辦理，以安全為最大考量。

基隆市政府指出，因受強烈颱風軒嵐諾影響，颱風前後期間基隆嶼周邊海象不佳且有安全之虞，為維護旅客及船家安全，基隆嶼2至4日止封島3天。另外，大武崙沙灘2至4日也決定預防性封閉，請遊客做好防颱及安全整備，不要進入。

今天晚間台灣體育總會、基隆市體育會也宣布，原預計3日舉辦的全國萬人健走大會師也決定延期辦理，以安全為最大考量，目前初步決定改到24日上午8時舉行，活動地點不變，在外木山漁港旁廣場。大會師由體育署、中華民國縣市體育會聯合總會總會指導，台灣體育總會、基隆市體育會主辦。