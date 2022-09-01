全國萬人健走大會師延期 基隆大武崙沙灘2到4日封閉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國萬人健走大會師延期，基隆大武崙沙灘2到4日封閉。圖／基隆市政府提供
全國萬人健走大會師延期，基隆大武崙沙灘2到4日封閉。圖／基隆市政府提供

受到強烈颱風軒嵐諾影響，基隆市政府繼宣布基隆嶼2至4日止封島3天，晚間再宣布大武崙沙灘2至4日也預防性封閉，請民眾不要進入。晚間台灣體育總會、基隆市體育會也宣布，原預計3日舉辦的全國萬人健走大會師也決定延期辦理，以安全為最大考量。

基隆市政府指出，因受強烈颱風軒嵐諾影響，颱風前後期間基隆嶼周邊海象不佳且有安全之虞，為維護旅客及船家安全，基隆嶼2至4日止封島3天。另外，大武崙沙灘2至4日也決定預防性封閉，請遊客做好防颱及安全整備，不要進入。

今天晚間台灣體育總會、基隆市體育會也宣布，原預計3日舉辦的全國萬人健走大會師也決定延期辦理，以安全為最大考量，目前初步決定改到24日上午8時舉行，活動地點不變，在外木山漁港旁廣場。大會師由體育署、中華民國縣市體育會聯合總會總會指導，台灣體育總會、基隆市體育會主辦。

基隆市政府說，依據中央氣象局預報，颱風前後期間基隆嶼周邊海象不佳且有安全之虞，海巡回報基隆嶼浪高已達2至4米。基隆嶼船家鉅隆船隊、富悠（龍之心號、舜龍號）、晉龍船隊、華倫號、玉龍船隊、熱海1號等共19艘船家皆自主取消船班，並配合市府封島處置，9月5日起恢復開放登島，封島資訊於市府網站公告。

全國萬人健走大會師延期，基隆大武崙沙灘2到4日封閉。圖／台灣體育總會提供
全國萬人健走大會師延期，基隆大武崙沙灘2到4日封閉。圖／台灣體育總會提供

基隆嶼 體育 颱風

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