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手心向下 花蓮社企「主動廚房」捐逾320萬元產品助弱勢

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮社會企業「主動廚房」邁入第3年，今天邀脊髓傷友餐敘，並報告成果。記者王燕華／攝影
花蓮社會企業「主動廚房」邁入第3年，今天邀脊髓傷友餐敘，並報告成果。記者王燕華／攝影

花蓮社會企業「主動廚房」成立2年，幫助脊髓損傷病友尊嚴弱勢就業，堅持以購買取代捐款，創辦人陳守實將大眾愛心轉為訂單，開辦夜光食堂，2年來捐出超過320萬元的產品，適時幫助受疫情影響家戶、機構、部落課輔班等。

「主動廚房」由陳守實獲得花蓮在地企業家方來興大力支持，2年前開張，目前有5位脊髓傷友工作，以因傷扭曲變形的雙手，在主廚指導下產製水餃、滷豬腳、冰心芋頭、獅子頭、剝皮辣椒等產品，雖然開張不久就遇到疫情衝擊，傷友們仍認真工作，努力自食其力。

陳守實希望傷友能「手心向下」而非只能接受幫助，雖然不少民眾深受「讓弱勢有尊嚴就業」的想法感動，主動表達願捐款支持，陳守實仍堅持不接受現金贊助，希望以購買取代，因此成立「夜光食堂」，將愛心認捐轉化成訂單，由傷友做出產品，再送給偏鄉弱勢，幫助更多人，也讓善心不斷循環。

主動廚房將邁向第3年，陳守實、方來興，今天邀請花蓮家扶中心扶幼委員會主委蕭雄彰、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華等人，報告成果。

陳守實說，主動廚房開張至今營業額超過1600萬元，讓5名脊髓傷友有尊嚴就業機會。1600萬元營收中，約3成5成為附設「夜光食堂」的訂單，從前年10月底開始，每周捐出產品幫助弱勢。

去年三級警戒時，每周提供的產品足可供1000人次用餐，今年疫情擴大期間，每周最少捐出500盒水餃和其他產品，適時幫助確診家庭和受疫情影響的機構、課輔班、社會邊緣戶等，受捐單位包括玉里天主堂的劉一峰神父等多個教會、獨居傷友、偏鄉國小課輔班、社福單位等，不只花蓮，愛心更擴及台東、西部縣市。

陳守實表示，2年來透過夜光食堂捐出的產品總值約320萬元，不只傷友多了320萬的工作量，困難的人也能得到適時幫助，感謝各界善心，讓主動廚房在艱困中仍能走下去，也希望社會能繼續給予支持。

陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。圖／報系資料照片
陳守實在花蓮創辦「主動廚房」，提供脊髓損傷傷友一個友善職場，讓他們能夠尊嚴就業。圖／報系資料照片
花蓮社會企業「主動廚房」邁入第3年，今天邀脊髓傷友餐敘，並發給中秋禮金。記者王燕華／攝影
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花蓮主動廚房脊髓傷友日前到衛生局現包水餃，溫暖防疫人員的心。圖／報系資料照片
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脊髓損傷傷友「阿關」雖然手指不靈活，但靠在主動廚房剝蛋殼，也能賺取收入。圖／報系資料照片
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廚房 花蓮 疫情

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