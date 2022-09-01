和平島新玩法 阿拉寶灣聚落秘境深度遊程開放報名探索

基隆市政府改造和平島東側阿拉寶灣聚落，讓聚會所成為部落未來再生核心區域，連結和平島公園後門及文化路徑，延伸到和平島東砲台，串接地質景觀區域。民眾可透過導覽探索和平島祕境，走進聚落感受歷史文化軌跡。

基市府推動「大航海文化路徑再現規劃設計及教育推廣計畫」，整合和平島阿拉寶灣資源，發展文化觀光新亮點。基隆市長林右昌今天到阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。

林右昌表示，透過市府3個局處合作，先由都市發展處進入阿拉寶灣社區擾動，接著文化局整合當地軟硬體資源，再由觀光及城市行銷處規劃文化路徑的觀光遊程，觸動在地經濟與原民部落經濟再生。

林右昌說，這件事不單純是文化修復與原住民部落再生，而是整合文化、歷史、觀光及原住民部落再生。下一階段阿拉寶灣聚落將成為和平島地區文化觀光新據點，希望為原住民部落族人，帶來再生新經濟，提升族人整體生活環境品質。

市府今年舉辦居民共創工作坊及共掃活動，整理阿拉寶灣聚落環境，將龍目井、龍目井廣場及涼亭營造成阿拉寶灣聚落新亮點，透過藝術裝置連結文化觀光。例如原本鐵製井口蓋，重新設計成簍刻藝術井蓋，並以西班牙人與在地巴賽人為主角，描繪當時文化交流場景。

觀銷處長曾姿雯表示，和平島原住民聚會所的活化及提升，也是今年重要市政工作。聚會所已改造成具文藝氣息的多功能體驗空間，遊客可以欣賞馬賽Kyo攝影展、品嘗和平島特產石花凍、體驗阿美族傳統射箭及手作醃辣椒，還能享用部落廚房的在地特色美食。