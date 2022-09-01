快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和平島新玩法 阿拉寶灣聚落秘境深度遊程開放報名探索

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（左一）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左一）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供

基隆市政府改造和平島東側阿拉寶灣聚落，讓聚會所成為部落未來再生核心區域，連結和平島公園後門及文化路徑，延伸到和平島東砲台，串接地質景觀區域。民眾可透過導覽探索和平島祕境，走進聚落感受歷史文化軌跡。

基市府推動「大航海文化路徑再現規劃設計及教育推廣計畫」，整合和平島阿拉寶灣資源，發展文化觀光新亮點。基隆市長林右昌今天到阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。

林右昌表示，透過市府3個局處合作，先由都市發展處進入阿拉寶灣社區擾動，接著文化局整合當地軟硬體資源，再由觀光及城市行銷處規劃文化路徑的觀光遊程，觸動在地經濟與原民部落經濟再生。

林右昌說，這件事不單純是文化修復與原住民部落再生，而是整合文化、歷史、觀光及原住民部落再生。下一階段阿拉寶灣聚落將成為和平島地區文化觀光新據點，希望為原住民部落族人，帶來再生新經濟，提升族人整體生活環境品質。

市府今年舉辦居民共創工作坊及共掃活動，整理阿拉寶灣聚落環境，將龍目井、龍目井廣場及涼亭營造成阿拉寶灣聚落新亮點，透過藝術裝置連結文化觀光。例如原本鐵製井口蓋，重新設計成簍刻藝術井蓋，並以西班牙人與在地巴賽人為主角，描繪當時文化交流場景。

觀銷處長曾姿雯表示，和平島原住民聚會所的活化及提升，也是今年重要市政工作。聚會所已改造成具文藝氣息的多功能體驗空間，遊客可以欣賞馬賽Kyo攝影展、品嘗和平島特產石花凍、體驗阿美族傳統射箭及手作醃辣椒，還能享用部落廚房的在地特色美食。

觀銷處表示，有意報名「Nga'ay ho！阿拉寶灣深度之旅」，參加部落體驗和秘境導覽民眾可上阿拉寶灣深度之旅官網（https://www.hpipark.org/alapawan-in-depth-tour）報名。

基隆市長林右昌今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右三）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右三）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左六）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左六）今天到和平島阿拉寶灣聚落，體驗市府與在地居民共同營造的文化觀光路徑及深度遊程。圖／基市府提供

和平島 原住民 林右昌

延伸閱讀

走讀42家口袋名單 市長林右昌《想入啡啡》分享浪漫私旅

基隆港灣聯合婚禮 林右昌：婚姻是甜蜜責任

林右昌卸任後入閣？ 林佳龍：對他充滿信心

蘇揆指示設海水淡化廠 寄望颱風解渴基隆！

相關新聞

手心向下 花蓮社企「主動廚房」捐逾320萬元產品助弱勢

花蓮社會企業「主動廚房」成立2年，幫助脊髓損傷病友尊嚴弱勢就業，堅持以購買取代捐款，創辦人陳守實將大眾愛心轉為訂單，開辦...

和平島新玩法 阿拉寶灣聚落秘境深度遊程開放報名探索

基隆市政府改造和平島東側阿拉寶灣聚落，讓聚會所成為部落未來再生核心區域，連結和平島公園後門及文化路徑，延伸到和平島東砲台...

紅葉少棒新館 動土興建

台東縣延平鄉原紅葉少棒館環境老舊，縣政府爭取花東基金，由鄉公所規畫新建紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心、紅葉聚會所，昨天動...

宜蘭大同國中央廚、泰雅學習場域 啟用

宜蘭縣立大同國中獲中央1700萬元補助，打造「tqbaqan mrkyas」泰雅青年學習場域，並且擴建中央廚房，縣長林姿...

國軍進駐基隆高地社區助水車運補 中正信義供水站55處

主要供應基隆民生用水的新山水庫，今天蓄水率已降至34.3%，有效蓄水量剩344萬立方公尺，水公司表示，調派全台48台水車...

丟丟銅蘭城國際音樂節即將登場 5大洲共20個團隊演出

宜蘭「丟丟銅蘭城國際音樂節」9月3日至11日舉行，市公所邀請國內外20個團隊參與演出，除了在主會場的演藝廳以外，還會前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。