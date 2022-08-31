國軍進駐基隆高地社區助水車運補 中正信義供水站55處

主要供應基隆民生用水的新山水庫，今天蓄水率已降至34.3%，有效蓄水量剩344萬立方公尺，水公司表示，調派全台48台水車支援基隆高地管線末端住戶，中正、信義高地區設置供水站55處供水站。國防部六軍團關渡指揮部已進駐高地社區，建立消防水車運補任務機制。

水公司第一區管理處說，調派全台48台水車支援基隆高地管線末端住戶，由水車注水至各大社區受水池及供水站，以減少用戶取水不便。

第一區管理處副處長李基城說，貢寮堰水位目前已來到歷史新低點，為增加原水供應，台水公司多日以來沿雙溪溪巡溪而上積極尋找水源，尤以深潭取水，利用抽水機及虹吸引水原理汲水，匯集到貢寮堰供後續淨水處理。日夜巡檢，確保抽水設備正常運轉。台水公司於基隆中正、信義高地區設置供水站55處。

蔡適應協助經濟部水利署、台灣自來水公司第一區管理處，與國防部六軍團關渡指揮部建立消防水車運補任務。信義區、中正區的水壓不足，他這幾日協助自來水公司和軍方、民間企業調動消防水車支援高地水塔。

今天國軍六軍團關渡指揮部支援消防水車運補早安國揚社區水塔，坐鎮大基隆地區指揮的台灣自來水公司總經理李嘉榮表示，目前基隆市的信義區、中正區高地水壓明顯不足，自來水公司調度了48輛台水車，以及國防部和台積電協助支援水車，來協助高地社區和管線末端社區的自來水運補作業，台積電今天也來了8輛，自來水公司也做出規畫，讓各個社區不至於缺水太久。