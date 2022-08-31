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丟丟銅蘭城國際音樂節即將登場 5大洲共20個團隊演出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「丟丟銅蘭城國際音樂節」9月3日至11日舉行，市公所邀請國內外20個團隊參與演出。圖／市公所提供
宜蘭「丟丟銅蘭城國際音樂節」9月3日至11日舉行，市公所邀請國內外20個團隊參與演出。圖／市公所提供

宜蘭「丟丟銅蘭城國際音樂節」9月3日至11日舉行，市公所邀請國內外20個團隊參與演出，除了在主會場的演藝廳以外，還會前往鄉鎮演出，讓各地民眾也有機會欣賞到精彩的音樂表演。

「丟丟銅蘭城國際音樂節」邁入第8年，累計這8年來已經邀請超過80個團體、2000位表演者演出，今年的丟丟銅蘭城國際音樂節邀請來自5大洲包括中美洲的多米尼克、非洲的甘比亞、日本、墨西哥、大洋洲的巴布亞紐幾內亞、歐洲的西班牙和台灣，總共有20個團隊表演，帶來具有民族風格的演出。

今天記者會宣傳動中所發表的首部樂曲「宜蘭」，象徵著音樂地圖的首站是由宜蘭出發，更蘊含此地為宜蘭文化火車頭的意義。宜蘭市公所持續推動「讓表演主動走入人群」，前往海岸、原野、廟宇、社區、學校等不同場域，帶來豐富而充滿生機的音樂力量。

江聰淵今天以國際藝術主席聯合會召集人的身分出席，他表示，今年音樂節希望能夠以「盼望與回首」為主軸，為8年來的音樂節定位，盼望在這個疫情與戰火蔓延的時局，能夠使藝術文化持續昂揚，所以這次音樂節以巴洛克風格的室內樂團來伴奏歌仔戲，展現文化的相互包容，編織宜蘭音樂地圖，呈現12鄉鎮市的在地特色，邀請大家參與活動沉浸在樂聲中。

先前民眾索票踴躍，市公所即日起開放部份保留席，歡迎尚未索取票券的鄉親到公所大廳索取，索票時間上午9時至下午5時，每人每場次最多4張，索完為止。

宜蘭 巴布亞紐幾內亞 非洲

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