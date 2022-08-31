基隆港灣聯合婚禮 林右昌：婚姻是甜蜜責任

基隆市聯合婚禮今天在基隆港東岸旅客中心「蝶客花園」舉行，由市長林右昌擔任主婚人。林右昌說，2人從原生家庭到組成新家庭是人生重要歷程，更是雙方對彼此甜蜜的責任。

林右昌表示，今天是基隆辦喜事，能結為連理是百年修來的緣分與福分，千里姻緣一線牽，2人從原生家庭走到組成新家庭，這是人生重要歷程，更是雙方對彼此甜蜜的責任。

市府民政處長王榆森說，今年聯合婚禮以「幸福基隆港，戀戀山海城」為主題，以基隆特有的山、港、海美景襯托，見證新人的海誓山盟。今年有36對新人組成甜蜜家庭，其中3對新人參與市府未婚聯誼，從認識到步入紅毯，攜手同心邁進人生新階段。

民進黨基隆市長參選人蔡適應在致詞時提出「青年買屋免煩惱，2年利息幫你繳」及「婚後孕前健檢補助」政見。蔡適應說，希望藉由減輕房貸負擔，減緩基隆人口外移，及未來由市府全額補助特定項目婚後孕前健康檢查，讓基隆成為全國第5個提供全額補助縣市，幫助青年安心成家。

市府指出，新人們除可獲市府贈送除濕機、金鏟子及基隆市議會議長蔡旺璉賀禮外，許多基隆在地企業也加碼提供蜜月行程、精美賀禮抽獎，要讓所有新人獲得滿滿的祝福。城際轉運站旁的公共藝術品「山海鳴光」及KEELUNG地標點燈也放上大大的愛心和甜蜜祝福話語，充滿濃濃浪漫幸福味。