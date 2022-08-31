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影／基隆缺水終下雨但僅1小時 民眾：拜託撐久一點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆缺水終下雨但僅1小時，民眾：撐久一點晚上再來。記者游明煌／攝影
基隆缺水終下雨但僅1小時，民眾：撐久一點晚上再來。記者游明煌／攝影

基隆市今天下午4點多，中山、安樂區烏雲密布後下起大雨，不過到下午5點18分雨就停了，雨勢雖不小，但僅下約1小時。安樂區居民說，下午突有大雨，雨勢還大的，能下大雨真好，拜託老天爺下久一點，晚上可以再來降雨。

今天下午4點多，中山區、安樂區下起大雨，民眾說，雨勢很大，伴隨強風，好像是颱風要來的前兆。安樂區居民說，下午突有一陣大雨，雨勢還大的，下大雨真好，拜託老天爺下久一點，晚上可以再來降雨。

另外，七堵雨也很大，仁愛區及中正區則僅有小雨，義一路市政府前民眾撐起雨傘，游姓市府工員說，終於下雨了，好久沒有雨了。不少騎士也穿起雨衣。

根據氣象局統計，今天下午4到5點雨量，中山區有8.5毫米最多，其次是七堵區5.5毫米，安樂區3毫米，仁愛區僅1毫米。但在集水區的新北市貢寮、雙溪，雨量統計則是零，並沒有下雨。

水公司表示，基隆市區有下雨，但集水區的新北市雙溪、貢寮則沒有明顯降雨，對解除旱象的效果有限。

受到強颱「軒嵐諾」，氣象局表示，今天入夜以後，北台灣風雨漸增，最快周五上半天發布海上颱風警報，預估明天開始，一直到3日都是影響天氣比較明顯的時期，尤其是周五到下周日，是颱風最接近台灣的時刻，基隆北海岸、大台北、北部山區都有局部豪雨發生的機率。

基隆缺水終下雨但僅1小時，民眾：撐久一點晚上再來。圖／讀者提供
基隆缺水終下雨但僅1小時，民眾：撐久一點晚上再來。圖／讀者提供

基隆 颱風

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