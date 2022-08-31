台日友好+1 花蓮市、北海道釧路市簽訂友好交流協定

儘管疫情在全球蔓延，但花蓮市公所透過網路持續拓展國際城市交流，今天與日本北海道釧路市簽訂線上友好交流協定，雙方承諾在文化、藝術、體育與觀光等多個領域深化雙邊關係，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也在線上見證兩市締盟。

這場線上簽約儀式，下午透過網路在兩市同步舉辦，花蓮市由市長魏嘉賢代表、市代會正副主席蘇美珠、李振瑋及多位代表、外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪等人見證，日方則有釧路市長蝦名大也，釧路市議會議長松永征明等人出席。

魏嘉賢感謝駐日代表處札幌分處長粘信士促成，讓花蓮市再增加一個友好城市。他說，日本是台灣鄰近友好國家，也是台灣人出國首選，而花蓮的太魯閣國家公園同樣舉世聞名，吸引不少國際遊客，兩地今天締盟，友好情誼從此堅定不移。

市公所表示，釧路市位於北海道東部的太平洋沿岸，擁有釧路濕原國立公園、阿寒摩周國家公園兩個國家公園，日本國寶丹頂鶴和阿寒湖的海藻球都很知名，漁業發展也相當興盛，釧路港的夕陽美景更入選世界三大夕陽。

釧路市長蝦名大也說，每年約有7萬多名台灣遊客到釧路市觀光，釧路市動物園也與台北市立動物園締結友好協定，還曾在11年前出借一對丹頂鶴給台北市立動物園，另外也以釧路日台親善協會為中心，在多個面向交流，台灣一直是釧路市的重要友人，很高興再增加花蓮市這個新朋友。