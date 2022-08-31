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台日友好+1 花蓮市、北海道釧路市簽訂友好交流協定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所今天與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定。圖／花蓮市公所提供

儘管疫情在全球蔓延，但花蓮市公所透過網路持續拓展國際城市交流，今天與日本北海道釧路市簽訂線上友好交流協定，雙方承諾在文化、藝術、體育與觀光等多個領域深化雙邊關係，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也在線上見證兩市締盟。

這場線上簽約儀式，下午透過網路在兩市同步舉辦，花蓮市由市長魏嘉賢代表、市代會正副主席蘇美珠、李振瑋及多位代表、外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪等人見證，日方則有釧路市長蝦名大也，釧路市議會議長松永征明等人出席。

魏嘉賢感謝駐日代表處札幌分處長粘信士促成，讓花蓮市再增加一個友好城市。他說，日本是台灣鄰近友好國家，也是台灣人出國首選，而花蓮的太魯閣國家公園同樣舉世聞名，吸引不少國際遊客，兩地今天締盟，友好情誼從此堅定不移。

市公所表示，釧路市位於北海道東部的太平洋沿岸，擁有釧路濕原國立公園、阿寒摩周國家公園兩個國家公園，日本國寶丹頂鶴和阿寒湖的海藻球都很知名，漁業發展也相當興盛，釧路港的夕陽美景更入選世界三大夕陽。

釧路市長蝦名大也說，每年約有7萬多名台灣遊客到釧路市觀光，釧路市動物園也與台北市立動物園締結友好協定，還曾在11年前出借一對丹頂鶴給台北市立動物園，另外也以釧路日台親善協會為中心，在多個面向交流，台灣一直是釧路市的重要友人，很高興再增加花蓮市這個新朋友。

駐日代表謝長廷致詞時表示，花蓮市與釧路市擁有臨太平洋、原住民族文化等許多共通點，希望兩地能進一步加強文化、藝術與觀光等各領域的交流，共同提升台日友好關係。

花蓮市公所今天與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定，駐日代表謝長廷也透過網路給予祝福。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定，駐日代表謝長廷也透過網路給予祝福。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢與北海道釧路市長蝦名大也透過線上簽訂友好交流協定。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢與北海道釧路市長蝦名大也透過線上簽訂友好交流協定。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（中）代表與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定，外交部東部辦事處長胡琪斌（右）、市代會主席蘇美珠等人出席見證。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（中）代表與北海道釧路市透過線上簽訂友好交流協定，外交部東部辦事處長胡琪斌（右）、市代會主席蘇美珠等人出席見證。圖／花蓮市公所提供

花蓮 太魯閣國家公園 動物園

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