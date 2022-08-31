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擁有一對鋼強翅膀！觀光打卡新熱點「泰源鋼翼」啟用
泰源技能訓練鐵工電焊班受刑人，日前以霧面304不銹鋼材，運用裁切、鑽孔、彎折等多道工序，以4個多月製作大型裝置藝術「泰源鋼翼」，今天完工啟用，歡迎遊客到泰源觀光，站在鋼翼前拍照扮演天使，享受泰源美好風光。
泰源技訓所今天邀集鄰近的泰源社區發展協會理事長張徐郎、尚德社區發展協會理事長陳人鼎、北源社區發展協會理事長曾培誠等人，參加「泰源鋼翼」揭幕儀式。
泰源技訓所副所長吳聲朋表示，許多遊客進入台23線東富公路，常在登仙橋看完獮猴就折返，很難體驗泰源幽谷美景，泰源技訓所前這對由受刑人自製，寓意浴火重生的翅膀「泰源鋼翼」，以台11線海岸山脈，搭配台東萬里無雲天空藍為背景，不論那個角度拍攝都好看，歡迎大家打卡分享，帶動地方觀光。
張徐郎表示，泰源技訓所自營作業的紅豆奶酥、養生雜糧土司，健康美味料實在，他們製作不銹鋼燜雞桶，堅固耐用還提供保固，都是泰源熱銷商品，現在又再設置了這座大型藝術立標，相信將成為休憩熱點，帶來觀光人潮。
泰源技能訓練所現開設鐵工電焊、面材鋪貼、裝潢木工、縫紉等多樣職類技訓班，依受刑人意願選擇學習，尤其鐵工技訓純熟的電焊技術，過去都製作不銹鋼燜雞桶、摺疊烤肉箱、單人鐵床架，成為熱銷產品。
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