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七堵鐵道園區 9月3日變身日本動漫「烏龍派出所」

中央社／ 基隆31日電
「烏龍派出所」首度台灣出差來到日式風格濃郁的七堵舊車站。 圖擷自基隆市文化局臉書
「烏龍派出所」首度台灣出差來到日式風格濃郁的七堵舊車站。 圖擷自基隆市文化局臉書

基隆市府與日本動漫「烏龍派出所」合作，海外出差首站來到七堵鐵道紀念園區，結合日式風情車站帶給民眾熟悉的警所場景，展覽將於9月3日開幕，七堵將成為最夯的「粉絲聖地」。

基隆市政府文化局長陳靜萍今天向中央社記者表示，這次「烏龍派出所」首度台灣出差來到日式風格濃郁的七堵舊車站，園區車站前廣場將有許多經典角色迎接粉絲，車站月台則化身為「烏龍派出所」行動辦公室門口，結合劇中警所經典場景，讓七堵舊車站成為期間限定「粉絲聖地」。

至於車站大廳內則復刻「烏龍派出所」辦公桌實景，粉絲們可以親睹阿兩與同事們辦公時的搞笑情境，活動期間還設置許多難得一見的「烏龍派出所」扭蛋機、拍貼機、鑄幣機等限量周邊，讓大小朋友珍藏紀念，不過每日數量有限售完為止，建議民眾盡早進場排隊。

文化局在臉書（Facebook）專頁指出，陪伴許多人成長的日本動漫「烏龍派出所」是金氏紀錄發行集數最多的漫畫，漫畫連載長達40年，海外出差首站將來到七堵鐵道紀念園區，展覽於9月3日開幕。

活動有4大亮點，第1，「潮嚮x瑪陵市集」集結10攤七堵各式特色農產，例如，綠竹園山薯農場、友蚋田園、金好筍農場等，一次蒐集完七堵在地特色；第2，邀請街頭藝人Wac瓦克阿中、一隻凱迪傳唱演出，為現場活動與市集增添音樂風味。

第3，FOCA福爾摩沙馬戲團（Formosa Circus Art）以改編自希臘神話故事的「潘朵拉的盒子」結合特技、雜耍、小丑等項目，以幽默詼諧表演方式帶來觀眾耳目一新感受；第4，「限量集章活動」，集滿地圖背面5個紀念章可兌換活動限量明信片1套，每日限量，換完為止。

文化局 基隆

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