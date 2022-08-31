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36對新人基隆港灣聯合婚禮 無敵海景超浪漫搶拍美景
基隆市聯合婚禮今天下午在基隆港東岸旅客中心「蝶客花園」舉行，今年以「幸福基隆港，戀戀山海城」作為主題，基隆特有「山、港、海」美景見證，共有36對新人，其中3對曾參與市府未婚聯誼認識到步入紅毯。現場有無敵海景，新人和家人都搶著與美景留下最美回憶。
今天由慶安宮主委、國策顧問童永擔任證婚人見證，擔任主婚人的基隆市長林右昌帶領全場新人，宣讀誓詞交接信物，將彼此全心全意交給對方，甜蜜完成終身大事。
新人們除可獲市府贈送除濕機、金鏟子及議長蔡旺璉賀禮添嫁妝外，許多基隆在地企業加碼提供蜜月行程、精美賀禮抽獎，要讓所有新人都獲得滿滿的祝福。城際轉運站旁山海鳴光及KEELUNG地標點燈，放上大大的愛心，甜蜜祝福話語，充滿濃濃浪漫幸福味。
林右昌說，今天是基隆辦喜事，兩個人結為連理，這是百年修來的緣分與福分，千里姻緣一線牽。他還表示，今晚預報下雨，婚禮進行時是風和日麗，這是上蒼給的祝福。
慶安宮主委童永指出，慶安宮從1780年建廟至今超過百年，相信在媽祖保佑下，所有新人都能夠幸福安康，甜蜜成家。另外歡迎所有新人，都可到宮裡拜註生娘娘，祝福大家早日可以產下愛的結晶。
民政處長王榆森表示，今年以「幸福基隆港，戀戀山海城」作為主題，基隆特有「山、港、海」美景襯托，見證新人海誓山盟，今年有36對新人組成甜蜜家庭。其中3對新人，參與市府未婚聯誼認識到步入紅毯，攜手同心邁進人生新階段。
在地企業商家為新人獻上祝福，台電協和電廠大方贊助、法朶創意婚紗提供的豪華婚紗套裝組，慶安宮、基港分公司與展華旅行社提供甜蜜蜜月行程，基隆長榮桂冠豪華住宿券，還有泉利米香、蔡技食品、世紀糕點、黃玉鈴手創工作室等在地優良商家提供禮品抽獎。
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