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紅葉少棒紀念館動土！ 延平鄉長感謝：為了經費一直騷擾縣長
台東縣延平鄉紅葉村原有紅葉少棒館老舊，縣政府爭取花東基金，規畫新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」、及楓葉造型聚會所，今天下午動土，預計明年底完工，縣長饒慶鈴期許「順利完工、勿再追加預算」，讓紅葉少棒文物館成為台東觀光新亮點。
位於紅葉國小旁的紅葉少棒紀念館，1992年興建落成，館內展示當年紅葉小將為國爭光的歷史資料、照片，因建築老舊，加上紅葉村一直沒有活動中心，延平鄉公所規畫新建紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心。
饒慶鈴表示，延平鄉紅葉村是唯一沒有活動中心的村落，這個活動中心興建過程，真的一波三折，除了土地取得，鄉公所為了讓建築更有特色，多次向縣府爭取追加預算，終於要動土了，期許建築順利完工、不要再追加經費了。
「非常感謝饒縣長幫忙！」延平鄉長胡黃廣文表示，因為原規畫3680萬經費不足，「縣長被我騷擾好幾次」，持續拜託追加經費，並爭取花東基金及原民會經費興建聚會所，最終2工程總計約5400萬元，真心感謝提供幫助的朋友。
今日動土的多功能活動中心，座落於舊紅葉少棒館前，預定新建1棟2層樓建築，1樓為活動中心及辦公室，2樓為紅葉少棒紀念館展場，旁邊還有楓葉屋頂造型聚會所，場館未來兼具避難收容場所、祭典祭儀、運動場地、部落教室、文化健康站、村辦公室等多功能運用。
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