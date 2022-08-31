紅葉少棒紀念館動土！ 延平鄉長感謝：為了經費一直騷擾縣長

台東縣延平鄉紅葉村原有紅葉少棒館老舊，縣政府爭取花東基金，規畫新建「紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心」、及楓葉造型聚會所，今天下午動土，預計明年底完工，縣長饒慶鈴期許「順利完工、勿再追加預算」，讓紅葉少棒文物館成為台東觀光新亮點。

位於紅葉國小旁的紅葉少棒紀念館，1992年興建落成，館內展示當年紅葉小將為國爭光的歷史資料、照片，因建築老舊，加上紅葉村一直沒有活動中心，延平鄉公所規畫新建紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心。

饒慶鈴表示，延平鄉紅葉村是唯一沒有活動中心的村落，這個活動中心興建過程，真的一波三折，除了土地取得，鄉公所為了讓建築更有特色，多次向縣府爭取追加預算，終於要動土了，期許建築順利完工、不要再追加經費了。

「非常感謝饒縣長幫忙！」延平鄉長胡黃廣文表示，因為原規畫3680萬經費不足，「縣長被我騷擾好幾次」，持續拜託追加經費，並爭取花東基金及原民會經費興建聚會所，最終2工程總計約5400萬元，真心感謝提供幫助的朋友。