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宜蘭冬山永光宮「柚龜祈福」 擲筊免費吃有「寶柚」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣冬山鄉中山社區發展協會9月3日、4日舉辦「柚龜祈福，中山有寶柚」活動，民眾只要擲筊就可以免費吃柚子。 記者林佳彣／攝影
宜蘭縣冬山鄉中山社區發展協會9月3日、4日舉辦「柚龜祈福，中山有寶柚」活動，民眾只要擲筊就可以免費吃柚子。 記者林佳彣／攝影

中秋節即將到來，宜蘭縣冬山鄉文旦柚正值採收季，當地社區推出「柚龜祈福，中山有寶柚」活動，將於9月3日、4日在永光宮登場。鄉長林峻輔表示，現場以6600顆柚子堆成超大柚龜，象徵六六大順，邀請全國鄉親來擲筊免費吃柚。

中山休閒農業區位在冬山鄉，不只產茶聞名，還是縣內最大產柚地區。宜蘭縣冬山鄉中山社區發展協會2003年開始，每年中秋節前夕都會舉辦「柚龜祈福，中山有寶柚」活動，行銷在地優質好柚，今年活動辦在9月3日、4日。 

中山社區發展協會理事長廖月蕙表示，現場以6600顆柚子堆成一隻超大柚龜，民眾只要擲筊「聖筊」就送2顆柚，沒聖筊也有1顆可免費拿。另有宜蘭特有文化「九龜棋」挑戰賽，以及採茶、炒茶、揉茶等體驗，泡茶師也會在場沖泡今年獲農委會農村好物、國際認可的冬山紅茶。

縣府農業處表示，宜蘭縣產柚面積213公頃，年產量4049公噸，縣內最大產區冬山鄉有130公頃，年產量2928公噸，冬山鄉中山村更占6成之多。

宜蘭文旦柚每年採收時節落在24節氣的白露，今年白露與中秋節僅隔3天，因此農改場、農會啟動早收計畫，不只拉長果農行銷時程，也讓果實甜度達12至15度。

鄉長林峻輔說，中秋節將至，應景農作物的冬山文旦柚正值採收上市，歡迎全國鄉親來冬山吃好柚、喝好茶，體驗宜蘭特有文化「九龜棋挑戰賽」等豐富活動。

永光宮的廟埕擺設一隻以6600顆柚子堆成超大柚龜，象徵六六大順。記者林佳彣／攝影
永光宮的廟埕擺設一隻以6600顆柚子堆成超大柚龜，象徵六六大順。記者林佳彣／攝影
中山社區發展協會活動當天會舉辦宜蘭特有文化「九龜棋挑戰賽」。記者林佳彣／攝影
中山社區發展協會活動當天會舉辦宜蘭特有文化「九龜棋挑戰賽」。記者林佳彣／攝影
9月3日活動當天，泡茶師會在場沖泡今年獲農委會農村好物、國際認可的冬山紅茶。記者林佳彣／攝影
9月3日活動當天，泡茶師會在場沖泡今年獲農委會農村好物、國際認可的冬山紅茶。記者林佳彣／攝影

中秋節 宜蘭 文旦

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