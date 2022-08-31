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憂軒嵐諾外圍環流影響 台東搶收柚子、釋迦套袋

中央社／ 台東縣31日電

擔心颱風軒嵐諾外圍環流影響，台東農民搶收柚子，對已經結果的大目釋迦則套袋處理，防止遭枝條刮傷。

台東農民今天把握尚未變天的好天氣，加強田裡防風、防雨措施。農民說，雖然預報颱風不會直撲台灣，但有可能受到外圍環流影響。

目前正在結果的大目釋迦和進入授粉期的鳳梨釋迦最怕風雨，農民開始套袋修枝做防颱。農委會台東區農業改良場呼籲農民注意颱風對果樹的危害，能採收的建議儘量採收。

「趕緊套袋」，果農陳泰谷一早就趕到釋迦園，他說，大目釋迦已經結果，如果不套袋，風大釋迦枝條會掃到釋迦，刮傷釋迦表皮，影響將來果實賣相。

另外，種植鳳梨釋迦的莊姓果農表示，鳳梨釋迦現在進入第一批花的授粉期，如果遭到風雨打落會影響產量，因此他趁著尚未變天，到果園巡視順便補充授粉。

「能採的都全採了」，東海岸的文旦農今天也忙著採收，泰源幽谷的陳姓果農說，文旦採收季節是節氣白露的前後幾天，白露是9月7日，雖然早了1、2天採收，但「總比被颱風打到好」。

鳳梨釋迦 農民 颱風

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