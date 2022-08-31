蘭陽音樂會9月24日登場 豆腐岬風景區「賞星樂目」

「2022蘭陽賞星樂目音樂會」將在9月24日於南方澳豆腐岬風景區登場，除有說書人分享在地故事，安排北管與交響樂等演出，還有星空導覽，歡迎民眾參加。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，宜蘭風景優美，擁有許多自然無光害環境，今年首次舉辦「2022蘭陽賞星樂目音樂會」以「蘭陽文化星空」為主軸，9月24日晚間6時，於南方澳豆腐岬風景區登場。

縣府指出，屆時音樂會將打造成「蘭陽文化星空故事集」，由在地文史工作者莊文生擔任說書人，分享屬於蘭陽山裡、夜裡、平原的在地故事，並由宜蘭傳統樂器北管「宜蘭暨集堂」開場，並搭配在地藝文團體「蘭陽交響樂團」及「宜蘭青年管樂團薩克斯風四重奏」，演繹動人旋律。

此外，還有宜蘭腔饒舌歌手STACO將結合老調與新潮嘻哈的吟唱、歌手許含光也會帶來溫暖嗓音，希望讓民眾在星空下，迎著海風，享受聽覺視覺雙重感動。活動當晚也邀請天文專家吳建德透過有趣天文故事，帶領民眾導覽蘭陽璀璨星空。

縣府表示，為響應節能減碳，避免交通壅塞，活動當天下午4時至晚間10時，提供雙向對開免費接駁服務，分別是由蘇澳轉運站至豆腐岬風景區（活動會場），約40分鐘一班，另由南方澳遊客中心至豆腐岬風景區（活動會場）約30分鐘一班，民眾可善加利用。